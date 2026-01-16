Egy szabály, amit György herceg sohasem szeg meg

Katalin hercegné humorral mesélt arról, mi az egyetlen szabály, amelyet szem előtt tart, amikor otthon rögbizik legidősebb fiával, György herceggel. Kate újra bepillantást engedett családjuk mindennapjaiba.

A walesi hercegné január 15-én, a windsori kastélyban rendezett fogadáson beszélt családi sportélményeiről, ahol az angol női rögbiválogatottat látta vendégül a csapat 2025 szeptemberében aratott világbajnoki győzelmének alkalmából.

A 44 éves Katalin jókedvűen jegyezte meg, hogy amikor otthon űzik a kemény kontaktsportot, igyekszik távol maradni a 12 éves Györgytől. Az egyetlen szabály, hogy fia nem szerelheti le őt, ugyanis attól tart, a játék hevében véletlenül megüti.

A hercegnő a sportolóknak arról is beszélt, mennyire fontosnak tartja, hogy a gyerekeket ne skatulyázzák be túl korán bizonyos sportágakba nemi alapon. Mint mondta, a fiúk és lányok számára egyaránt rengeteget adhatnak a közös sportélmények, különösen fiatalabb korban. Hozzátette: ahogy a gyerekek fizikailag erősebbé válnak, változik a helyzet, egy bizonyos életkorig a koedukált sportok kifejezetten hasznosak. Példaként az iskolai úszást említette, amely szerinte kiváló közös tevékenység.

György herceg növésével kapcsolatban Katalin már korábban is tréfálkozott. Karácsony napján, a királyi család hagyományos sandringhami templomi látogatásán egy jóakaró megjegyezte neki, hogy György akár 193 centiméter magas is lehet majd. A megjegyzés megnevettette a hercegnét, aki mosolyogva válaszolta: „Tudom, esküszöm, utolér majd mindenkit, igaz?” György valóban szemmel láthatóan gyorsan nő, ami nem csoda: édesapja, a 43 éves Vilmos herceg 190 centiméter magas, míg Katalin 175 centiméter.

A walesi hercegi pár három gyermekének sportérdeklődése is szóba került a fogadáson. Katalin elmondta, hogy a 10 éves Sarolta hercegnő szintén rögbizik, egyelőre azonban inkább családi körben, mivel még nem jár iskolába. A legkisebb gyermekük, a 7 éves Lajos herceg érintéses rögbit játszik, amit édesanyja kifejezetten nagyszerű sportnak nevezett.

Egy kedves történetet is megosztott, és elmesélte, hogy Lajos részt vesz a Rugbytots foglalkozásain, amelyek heti rendszerességgel zajló, játékos rögbiprogramok 2 és 7 év közötti fiúk és lányok számára, világszerte számos helyszínen. Katalin az angol válogatott vezetőinek elmondta, hogy fia élvezi az edzéseket, még akkor is, ha az évnek ebben a szakaszában a pálya gyakran túl puha vagy éppen túl kemény – írja a People magazin alapján a Life.

A walesi hercegné az angol női rögbiválogatott hivatalos védnöke, és az ünnepi eseményen vélhetően a csapat Vörös Rózsák becenevére utalva egy elegáns, piros Alexander McQueen kosztümben jelent meg. Tavaly szeptemberben személyesen is ellátogatott a Red Roses egyik mérkőzésére, amikor a csapat a világbajnokságra készült.

Kate korábban már arról is beszélt, hogy György hercegnek megvan a rögbihez szükséges fizikuma. Egy 2023-as nyilatkozatában elmondta, hogy fia touch rugbyt tanul, ahol igyekeznek megtanítani neki a szabályokat, miközben az önbizalmát is erősítik. Mint fogalmazott, György magas termete és adottságai kifejezetten alkalmassá teszik a játékra.