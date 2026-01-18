Az igazság Meghan Markle millióiról

Miközben a sussexi hercegné bemutatja új termékét, és a pletykák szerint júliusban visszatér Nagy-Britanniába, megmutatjuk, mennyire sikeres valójában, és mi várható a jövőben.

Meghan Markle márkája – mind a személyes, mind az életmódbeli – mindig is kissé zavaros volt. Ez utóbbi, amely eredetileg American Riviera Orchard néven indult 2024-ben, alig egy évvel később As Ever lett, a hercegné pedig azt állította, hogy a becenév csak a Santa Barbara környékén gyártott és termesztett áruk értékesítésére korlátozza őt, ahol él.

Ennek ellenére a termékei megjelenésük után gyorsan lekerültek a digitális polcokról, a hercegné pedig kénytelen volt ingyenes ajándékokat kínálni azoknak a vásárlóknak, akik a kezdeti készlet elfogyása után vásároltak, ami valójában az első 45 percen belül megtörtént. Markle bejelentette, hogy nem fogja újra készleten tartani a termékeket, mivel az üzlet sikere megviselte, bevallotta, hogy attól tartott, hogy „idegesíti” a vásárlókat. „Nem akarom, hogy félévente csak egyszer egyétek meg azt a lekvárt” – ismerte el. „Azt akarom, hogy az mindig a polcodon legyen.”

2026-ban jelent meg egy új „pihentető szett”, amely egy fekete bőr könyvjelzőből, egy üveg zsályamézből és egy doboz borsmentateából áll. A könyvjelző aranyozott, és Meghan saját kézírásával íródott. A Santa Barbarától eltérő termék az Egyesült Királyságban készül, utalva a herceg és a hercegné életére, mielőtt 2020-ban visszatértek az Egyesült Államokba.

Szóval, hogy is megy valójában az üzlet?

Miután a termékbemutatón közösen koktélt adott elő saját lekvárjával, csodával határos módon, alig több mint két héttel később az As Ever termékei is kaphatók lettek. „Megint ezt csináljátok, szinte minden elfogyott, és el sem hiszem” – mondta Markle a rajongóknak a közösségi médiában, és bemutatott egy új, emlékbe csomagolt sárgabarackkrémet, valamint egy limitált kiadású narancsvirágmézet, amely a megjelenés után 10 perccel elfogyott.

Aztán jött a hónap technikai botránya, amely látszólag leleplezte, hogy pontosan mennyi terméket adott el az As Ever, és mennyi még elérhető. Sem Markle, sem a cége nem tett közzé soha eladási adatokat, a jelentések mégis azt sugallták, hogy a márka online weboldala pontosan feltüntette az egyes termékek raktáron maradt darabszámát. Például a The Times arról számolt be, hogy az As Ever weboldala szerint 137 465 darab maradt a jellegzetes gyümölcskrémes dobozból, amely három lekvárt tartalmaz, darabonként 31 fontért.

Ez gyors számolgatásra késztette az újságírókat. Egy, az üzlethez közel álló forrás a The Sunnak elmondta, hogy a lekvárra kiírt ár az eredetileg egymilliós megrendelés után még raktáron maradt mennyiséget jelenti. Ha ez igaz, az azt jelentené, hogy Markle 862 535 doboz jellegzetes gyümölcskrémet adott el összesen 26,7 millió fontért. „Nem kell zseninek lenni ahhoz, hogy kitaláljuk, hogy a megrendelt mennyiség 87 százalékát eladták” – mondta a bennfentes. A hercegné és As Ever nem nyilatkoztak az ügyben.

De a márkaimázs problémája továbbra is fennáll. Itt az üzlet nem megy valami jól. „Csináltak egy adagot, ami elfogyott, aztán közölte, hogy nem csinál többet, aztán csinált még egyet, aztán közölte, hogy nincsenek termékek, és végül volt egy weboldali hiba, ami azt mutatta, hogy több ezer üveg méz és lekvár maradt. Ez márkazavar” – diagnosztizálja Renae Smith, a The Atticism PR és márkaépítő cég alapítója.

„Meghanben valóban megvan a potenciál ahhoz, hogy egy igazán jó márkát építsen” – ismeri el Smith. „De vagy fogalma sincs arról, hogy milyennek szeretné látni a márkát, vagy nagyon rossz tanácsadói vannak ezen a területen” – mondja. Vagy talán nem akar hallgatni rájuk. Figyelemre méltó, hogy a hercegné öt év leforgása alatt 11 kollégáját veszített el, az utolsó, Meredith Maines, kevesebb mint egy év után felmondott.

Más hírességek wellnessmárkáihoz, például Gwyneth Paltrow 2008-ban indult és körülbelül 250 millió dollárra (185 millió fontra) becsült Goopjához képest Smith azt jósolja, hogy Markle vállalkozása küzdhet a hosszú távú fennmaradással, hacsak nem csiszolja tovább a márkáját mind üzletileg, mind közéleti személyiségként.

„Ha te akarsz lenni a következő Martha Stewart, csak tedd ezt” – tanácsolja Smith. „Ne fotózd magad a híd közelében, ahol Diana meghalt, sőt, ne menj Párizsba se. És egyáltalán: kötelezd el magad! Csiszold ki a képet önmagadról: »A férjem egy herceg, és én imádok otthon lenni a gyerekeimmel«, akár igaz, akár nem, kit érdekel?”

Legújabb, nagy dobásra készülve, Markle állítólag négy év után először készül visszatérni az Egyesült Királyságba, hogy idén júliusban csatlakozzon férjéhez egy Invictus Games rendezvényen Birminghamben - írta meg az Independent. Vajon ez a visszatérés bármilyen módon javíthatja a megítélését? „A lelkes rajongói megveszik, amit árul, bárhol is legyen a világon” – jegyzi meg Smith. „Ugyanolyan agresszívan szeretheted vagy gyűlölheted, mint Trumpot.”