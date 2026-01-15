Meghan Markle megint botrányt kavart

RadarOnline szerint a probléma az árakban rejlik, amelyek a vásárlók szerint „elrugaszkodnak a valóságtól”. Markle például egy könyvjelző, méz és tea szettet 64 dollárért árul.

„Megőrült. Nincs egy csepp lelkiismerete sem”. „Azt hittem, ennél már nem lehet abszurdabb, de itt vagyunk”. „Ilyen gazdasági helyzetben? Gúnyolódik?” – felháborodtak az internethasználók.

Jelenleg a weboldalon az áll, hogy a termékek állítólag elfogytak. Néhány kommentelő azonban nem zárta ki, hogy Markle egy régi trükköt alkalmazott: nagy eladásokat színlelt, miközben a raktár valójában tele van áruval.