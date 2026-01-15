2026. január 16., péntek

Előd

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
Bulvár

Meghan Markle megint botrányt kavart

„Egy csepp lelkiismerete sincs”

MH
 2026. január 15. csütörtök. 6:19
Meghan Markle, Sussex hercegnője éles kritikát kapott a saját márkájú háztartási termékei miatt.

Meghan Markle megint botrányt kavart
Meghan Markle
Fotó: AFP/Getty Images North America/Michael loccisano

RadarOnline szerint a probléma az árakban rejlik, amelyek a vásárlók szerint „elrugaszkodnak a valóságtól”. Markle például egy könyvjelző, méz és tea szettet 64 dollárért árul.

„Megőrült. Nincs egy csepp lelkiismerete sem”. „Azt hittem, ennél már nem lehet abszurdabb, de itt vagyunk”. „Ilyen gazdasági helyzetben? Gúnyolódik?” – felháborodtak az internethasználók.

Jelenleg a weboldalon az áll, hogy a termékek állítólag elfogytak. Néhány kommentelő azonban nem zárta ki, hogy Markle egy régi trükköt alkalmazott: nagy eladásokat színlelt, miközben a raktár valójában tele van áruval.

