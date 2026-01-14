Károly király nem akar találkozni Harryvel

III. Károly királynak nincs szándékában találkozni fiával, Harry herceggel a herceg közelgő brit látogatása során. A friss beszámolók szerint az uralkodó attól tart, hogy bizalmas egyeztetéseik részletei kiszivároghatnak a sajtóhoz.

A 77 éves, rákkezelés alatt álló király a Radar Online információi szerint már a 2025 szeptemberében tartott rövid találkozójuk után arra a következtetésre jutott, hogy a 41 éves Harry herceg nem tekinthető megbízhatónak, főként akkor, ha személyes vagy egészségügyi kérdésekről van szó. A sussexi herceg a jövő héten tér vissza Londonba, ahol újabb jogi eljárás vár rá, ám apjával való találkozó nem szerepel a programban.

A királyi család forrásai szerint Harryt egyre inkább tehernek tekintik. Kinsey Schofield királyi szakértő a Fox News Digitalnak úgy fogalmazott: a család azért tartja megbízhatatlannak a herceget, mert a magánbeszélgetések részletei rendszeresen megjelennek a nyilvánosság előtt. Ez különösen kényes helyzetet teremt most, amikor a király rákkezelését szigorúan magánügyként kezelik.

A beszámolók szerint Károly király ráadásul várhatóan nem is tartózkodik majd Londonban fia látogatása idején. Az uralkodó januárban rendszerint Skóciába vonul vissza pihenni, és idén is ezt tervezi. Schofield szerint az apa és fia közötti kapcsolat továbbra is minimális, rendszeres kommunikációról pedig egyáltalán nem beszélhetünk.

Károly és Harry legutóbbi, nagy nyilvánosságot kapott személyes találkozójára 2025 szeptemberében került sor. Az alig 50 perces egyeztetést hónapokon át tartó egyeztetések előzték meg a felek stábjai között, és ez volt az első alkalom 19 hónap után, hogy személyesen beszéltek egymással.

Harry herceg megítélése a családon belül tovább romlott az elmúlt időszakban. Legújabb pere január 19-én kezdődik az Associated Newspapers Limited ellen, amely a Daily Mail és a Mail on Sunday kiadója. A herceg – többek között Elton John és Elizabeth Hurley társaságában – azt állítja, hogy a kiadó jogellenes információgyűjtési módszereket alkalmazott.

A jogi lépés újabb fejezetet jelent Harry hosszan elhúzódó konfliktusában a brit bulvársajtóval. Helena Chard brit királyi kommentátor a Fox News Digitalnak úgy nyilatkozott: Harry herceg hozzászokott a folyamatos konfliktusokhoz. Szerinte a perek és a nyilvános vádaskodások komoly szégyent jelentenek a család számára, és egyre valószínűbb, hogy Károly király tudatosan kerüli majd a személyes találkozást fiával.

A feszültséget tovább növelte, hogy Harry herceg tavaly ősszel, egy londoni látogatása során – amikor részt vett a WellChild-díjátadón – röviden találkozott édesapjával, majd interjút adott a The Guardiannek. Ebben azt mondta: a király betegsége idején a figyelemnek igazán az apámra kell összpontosulnia. Bár a kijelentés első hallásra együttérzőnek tűnt, a királyi család körében inkább megerősítette azokat az aggodalmakat, hogy Harry a családi történéseket saját nyilvánosságának építésére használja.

Az interjúban a herceg ismét felidézte a 2023-ban megjelent Spare című memoárjában tett, nagy vihart kavart állításait is. Gúnyos hangnemben reagált a családi titkok kiszivárogtatásával kapcsolatos vádakra, kijelentve: nem érzi úgy, hogy kiteregette volna a szennyest, és lelkiismerete tiszta. A források szerint éppen ezek a nyilatkozatok és korábbi megszólalások járultak hozzá ahhoz, hogy a királyi család végleg elveszítse bizalmát Harry hercegben, és egyelőre nem látnak esélyt a kapcsolat rendezésére, írja a Life.