Meghan Markle és Sarah Ferguson hátborzongató hasonlóságai

Egyre több királyi szakértő von párhuzamot a két nő között. Meghan Markle és Sarah Ferguson királyi felemelkedését, bukását és palotán kívüli újrakezdését kísértetiesen hasonló botrányok és döntések szegélyezik.

Noha évtizedek és eltérő történelmi környezet választják el őket, Meghan Markle és Sarah Ferguson királyi pályája meglepően azonos ívet rajzol. A monarchiába való belépéstől a hivatalos szerep elvesztésén át a médiában felépített új identitásig a hasonlóságok egyre szembetűnőbbek – írja a life.hu.

Sarah Ferguson 1986-ban, mindössze 26 évesen ment feleségül András herceghez a westminsteri apátságban. Gyorsan a sajtó figyelmének középpontjába került, és pazarló életmódja miatt hamar ráragadt a „túlzások és a kapzsiság hercegnéje” jelző. Hivatalos királyi szerepe 1996-ban, a válás után gyakorlatilag megszűnt, miközben anyagi problémák, valamint pénzügyeivel és Jeffrey Epsteinnel való kapcsolataival összefüggő botrányok nehezítették helyzetét.

Meghan Markle, a 44 éves amerikai színésznő – akit leginkább a Suits című sorozat tett ismertté – 2018-ban ment feleségül a jelenleg 41 éves Harry herceghez a windsori Szent György-kápolnában. A házasságot a monarchia modernizálásának reményével kötötték meg, ám Meghan és Harry 2020 januárjában visszaléptek királyi kötelezettségeiktől, majd Kaliforniába költöztek. Döntésüket azzal indokolták, hogy a magánéletükre szeretnének koncentrálni.

Mindkét nő esetében közös pont, hogy a gyakorlatban megfosztották őket az „Ő Királyi Fensége” megszólítástól, még ha ez jogilag Meghan esetében nem is történt meg. Források szerint egyikük sem fogadta ezt csendben. Egy bennfentes így fogalmazott: „Sarah továbbra is elvárja, hogy hercegnének szólítsák, annak ellenére, hogy a címet elvették tőle az ő és András Epstein-ügye miatt. Meghannak pedig teljes nagyzási téveszméi vannak, és nem hajlandó elismerni, hogy nem vérbeli királyi személy.”

Markle viselkedése tavaly újabb vitát kavart, amikor egy barátjának küldött ajándékkosáron ez az üzenet szerepelt: „Fensége, Sussex hercegnéje üdvözletével”. Egy királyi szakértő szerint: „Ha Erzsébet királynő még élne, nagyon dühös lenne, mivel rendkívül igényes volt olyan kérdésekben, mint például a címek helyes használata.” Bár Harryt és Meghant hivatalosan nem fosztották meg rangjuktól, kifejezetten felszólították őket, hogy üzleti célokra ne használják azokat.

A palotán kívüli újrakezdésben a valóságshow-k és a tévéinterjúk mindkét hercegné számára fontos kitörési lehetőséggé váltak. Ferguson 2011-es Finding Sarah című sorozata az adósságokból és a nyilvános megszégyenülésből való kilábalását dokumentálta, szokatlan betekintést engedve magánéletébe. Meghan Markle Netflix-projektjei – köztük a Harry és Meghan, valamint a Szeretettel, Meghan – szintén bensőséges részleteket tártak a nyilvánosság elé, annak ellenére, hogy a pár korábban éppen a magánélet védelmére hivatkozva hagyta el a királyi udvart.

Mindketten lehetőséget láttak a könyvkiadásban is. Ferguson gyerekkönyvei, köztük a Budgie, a kis helikopter, sikert arattak, majd megjelentette a My Story című kötetét, amely közel egymillió dolláros bevételt hozott számára. Markle 2021-ben adta ki A pad című könyvét, míg Harry 2023-as memoárja, a Spare eladási rekordokat döntött.

A két életút látványosan az Oprah Winfrey Show-ban metszette egymást. Ferguson kétszer is szerepelt a műsorban válása és pénzügyi botrányai után, míg Meghan és Harry 2021-es interjúja becslések szerint 50 millió nézőt vonzott és felháborította a Palotát. II. Erzsébet királynő akkor úgy fogalmazott, hogy „az emlékeik eltérhetnek” az elhangzott állítások egy részét illetően.

Bár nyilvános életükben számos átfedés látható, személyes kapcsolatuk minimális. Ferguson 2023-ban kijelentette, hogy „nem igazán ismeri Meghant”, annak ellenére, hogy családi szálak kötik össze őket.