Julio Iglesias-t két nő szexuális zaklatásával vádolják

Julio Iglesias, a MeToo-botrányba legutóbb belekeveredett híresség, azzal a vádolják, hogy 2021-ben zaklatott a két nőt.

Két nő vádolta meg a spanyol sztárt, Julio Iglesiast, hogy állítólag szexuálisan zaklatta őket, miközben a karib-tengeri villájában dolgoztak bejárónőként – jelentették.

Egy háztartási alkalmazott azt állítja, hogy kényszerítették, hogy szexuális kapcsolatba lépjen a spanyol énekessel, és leírta, hogy pofonokkal, fizikai és verbális bántalmazással éltek vele.

Egy fizikoterapeuta, aki szintén az énekesnek dolgozott, azt állította, hogy a munkaviszonyának ideje alatt nem megfelelő érintéseknek, sértéseknek és megalázásoknak volt kitéve, egy kontrollált és folyamatos zaklatással jellemzett légkörben.

A bántalmazások állítólag a dominikai Punta Cana-i és a bahamai Lyford Cay-i otthonában történtek.

A vádakat kedden tették közzé, miután az elDiario.es újság Spanyolországban és az Univision televízió közös nyomozást folytatott.

The Independent megkereste Iglesias képviselőjét. Az egyik állítólagos áldozat, Rebeca – nem ez az igazi neve – azt állítja, hogy a 77 éves spanyol művész gyakran hívta őt az est végén a szobájába.

„Szinte minden este kihasznált” – mondta az elDiario.es-nek és az Univision Noticias-nak. „Úgy éreztem magam, mint egy tárgy, mint egy rabszolga.”

Elmondta, hogy az állítólagos szexuális kapcsolatok szinte mindig egy másik, magasabb rangú háztartási alkalmazott jelenlétében történtek.

Egy másik nő, Laura – szintén nem az igazi neve – azt állítja, hogy Iglesias a szájára csókolta és a melleit tapogatta az akaratának ellenére.

A nő, akit Rebeca első feletteseként dolgozott a Punta Cana-i kastélyban, „nonszensznek” minősítette a vádakat.

A volt menedzser azt mondta, hogy csak „hála, csodálat és tiszteletet érez a nagyszerű művész és ember iránt”, és Iglesias-t „alázatosnak, nagylelkűnek, nagyszerű úriembernek és minden nő iránt nagyon tisztelettudónak” írta le.

A spanyol nemzeti bíróság ügyészségének szóvivője így nyilatkozott: „Tekintettel a Julio Iglesiasról ma megjelent híradásokra és a média érdeklődésére, szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 2026. január 5-én panaszt nyújtottak be az Audiencia Nacional ügyészségéhez.

„Előzetes büntetőeljárás indult, amely, mint tudják, bizalmas. Tekintettel a vádak jellegére és a közvádas ügyészségi nyomozás bizalmas (titkos) jellegére, valamint az állítólagos áldozatok védelme érdekében nem helyénvaló további információkat szolgáltatni.”