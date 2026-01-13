Bulvár
Julio Iglesias-t két nő szexuális zaklatásával vádolják
A volt menedzser „nonszensznek” minősítette a vádakat
Két nő vádolta meg a spanyol sztárt, Julio Iglesiast, hogy állítólag szexuálisan zaklatta őket, miközben a karib-tengeri villájában dolgoztak bejárónőként – jelentették.
Egy háztartási alkalmazott azt állítja, hogy kényszerítették, hogy szexuális kapcsolatba lépjen a spanyol énekessel, és leírta, hogy pofonokkal, fizikai és verbális bántalmazással éltek vele.
Egy fizikoterapeuta, aki szintén az énekesnek dolgozott, azt állította, hogy a munkaviszonyának ideje alatt nem megfelelő érintéseknek, sértéseknek és megalázásoknak volt kitéve, egy kontrollált és folyamatos zaklatással jellemzett légkörben.
A bántalmazások állítólag a dominikai Punta Cana-i és a bahamai Lyford Cay-i otthonában történtek.
A vádakat kedden tették közzé, miután az elDiario.es újság Spanyolországban és az Univision televízió közös nyomozást folytatott.
The Independent megkereste Iglesias képviselőjét. Az egyik állítólagos áldozat, Rebeca – nem ez az igazi neve – azt állítja, hogy a 77 éves spanyol művész gyakran hívta őt az est végén a szobájába.
„Szinte minden este kihasznált” – mondta az elDiario.es-nek és az Univision Noticias-nak. „Úgy éreztem magam, mint egy tárgy, mint egy rabszolga.”
Elmondta, hogy az állítólagos szexuális kapcsolatok szinte mindig egy másik, magasabb rangú háztartási alkalmazott jelenlétében történtek.
Egy másik nő, Laura – szintén nem az igazi neve – azt állítja, hogy Iglesias a szájára csókolta és a melleit tapogatta az akaratának ellenére.
A nő, akit Rebeca első feletteseként dolgozott a Punta Cana-i kastélyban, „nonszensznek” minősítette a vádakat.
A volt menedzser azt mondta, hogy csak „hála, csodálat és tiszteletet érez a nagyszerű művész és ember iránt”, és Iglesias-t „alázatosnak, nagylelkűnek, nagyszerű úriembernek és minden nő iránt nagyon tisztelettudónak” írta le.
A spanyol nemzeti bíróság ügyészségének szóvivője így nyilatkozott: „Tekintettel a Julio Iglesiasról ma megjelent híradásokra és a média érdeklődésére, szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 2026. január 5-én panaszt nyújtottak be az Audiencia Nacional ügyészségéhez.
„Előzetes büntetőeljárás indult, amely, mint tudják, bizalmas. Tekintettel a vádak jellegére és a közvádas ügyészségi nyomozás bizalmas (titkos) jellegére, valamint az állítólagos áldozatok védelme érdekében nem helyénvaló további információkat szolgáltatni.”