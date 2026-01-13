Ez az igazság Jennifer Lopez és Jennifer Garner kapcsolatáról

A Golden Globe-díjátadó után gyorsan elindultak a találgatások arról, hogy miért nem készült közös kép Jennifer Garnerről és Jennifer Lopezről, holott mindketten jelen voltak az eseményen. Egy, a helyzetet jól ismerő forrás azonban elmondta: a döntés mögött nem személyes ellentét, hanem a gyerekek védelme és a tudatos visszafogottság állt – írja a life.hu.

A bennfentes szerint Ben Affleck exei jól kijönnek egymással, nincsenek köztük problémák és hozzátette: „Nem akarnak címlapra kerülni azzal, hogy együtt pózolnak egy díjátadón, az kínos lenne és a nagy felhajtás rossz lenne a gyerekeknek.”

A két színésznő kapcsolatát jelentősen meghatározza, hogy gyermekeik szoros kapcsolatban állnak egymással. A forrás szerint Jennifer Lopez − aki exével, Marc Anthonyval közösen neveli a 17 éves ikreket, Maxot és Emme-et −, valamint Jennifer Garner – aki Ben Affleckkel a 20 éves Violet, a 17 éves Seraphina és a 13 éves Samuel szülei − gyakran találkoznak.

„Biztos vagyok benne, hogy hetente egyszer találkoznak a gyerekek miatt, és telefonon is beszélnek, bizonyos értelemben együtt nevelnek gyereket, annak ellenére, hogy Lopez elvált Bentől” − mondta a bennfentes. Emme és Seraphina különösen közel állnak egymáshoz. Az 56 éves Lopezt a válás óta többször is látták Affleck és Garner gyermekeivel, köztük Samuellel és a legidősebb lánnyal, Violettel. „Olyanok, mint egy nagy modern család, ami jó. Mindannyian jártak terápiára, és megértik, milyen fontos a jó viszony a gyerekek érdekében” − állítja a forrás.

A bennfentes szerint Jennifer Garner hozzáállása kulcsszerepet játszik a békés viszony fenntartásában. „Garner ráadásul mindenben nagyon laza; nem drámakirálynő, szóval esély sem volt arra, hogy ő bármin is balhézzon. Ő Hollywood legkedvesebb embere” - mondta.