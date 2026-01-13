András herceg lenullázta lányai örökségét

Andrew Mountbatten-Windsor botrányai nemcsak saját királyi jövőjét pecsételték meg. Lányai, Beatrix és Eugénia sem örökölnek miatta, a Royal Lodge elvesztésével mintegy 30 millió fontnyi vagyonról mondhatnak le végleg.

András brit herceg és lányai, Eugénia yorki hercegnő (b) és Beatrice yorki hercegnő (j)

Miközben Andrew Mountbatten-Windsor és volt felesége, Sarah Ferguson a windsori birtokon álló Royal Lodge elhagyására készülnek, egyre világosabbá válik, hogy sokkal komolyabb dologról van szó, mint egy szimpla költözés. Ingatlanszakértők szerint nincs lehetőség arra, hogy a pazar kúria valaha Beatrix és Eugénia yorki hercegnőkhöz kerüljön – írja a life.hu.

Andrew Mountbatten-Windsor 2003-ban kötött hosszú távú, 75 évre szóló bérleti szerződést a Crown Estate-tel a 30 szobás Royal Lodge-ra, miután egymillió font értékű megállapodást írt alá. A 65 éves András abban bízott, hogy idővel a pazar ingatlant továbbadhatja lányainak, Beatrix és Eugénia hercegnőknek, különösen azért, mert a kúria felújítására mintegy 7,5 millió fontot költöttek. Ez a terv azonban most szertefoszlott, ugyanis Andrást kilakoltatták, Sandringhambe költözik, Sarah Ferguson pedig magának keres otthont.

„Az öröklés csak addig lett volna lehetséges, amíg a bérleti szerződés érvényben marad. Miután a bérleti szerződést felmondják vagy megszüntetik, nincs mit továbbadni. Ingatlan szempontjából ez teljesen lezárja az ajtót. A Royal Lodge teljes mértékben visszaszáll a Korona Vagyonára” − hangsúlyozza Elliot Castle ingatlanszakértő.

Bár a Royal Lodge elvesztése papíron komoly vagyonkiesés, a hercegnők anyagi biztonságát nem veszélyezteti. Beatrix hercegnő egykori gyermekkori barátjához, Edoardo Mapelli Mozzi angol születésű ingatlanfejlesztőhöz ment feleségül, aki olasz nemesi családból származik, és a Banda Property alapítója és vezérigazgatója. Beatrix hivatalos címe továbbra is Beatrix hercegnő, Edoardo Mapelli Mozzi asszony. A pár jelenleg egy 3,5 millió font értékű házban él a Cotswoldsban.

Eugénia hercegnő kétgyermekes anyaként a londoni Hauser & Wirth művészeti galéria igazgatója. Férjével a Kensington-palota területén található Ivy Cottage-ban élnek, emellett Portugáliában is rendelkeznek egy otthonnal.