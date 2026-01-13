2026. január 14., szerda

 2026. január 13. kedd. 12:50
Andrew Mountbatten-Windsor botrányai nemcsak saját királyi jövőjét pecsételték meg. Lányai, Beatrix és Eugénia sem örökölnek miatta, a Royal Lodge elvesztésével mintegy 30 millió fontnyi vagyonról mondhatnak le végleg.

András herceg lenullázta lányai örökségét
András brit herceg és lányai, Eugénia yorki hercegnő (b) és Beatrice yorki hercegnő (j)
Fotó: AFP/Pool/Chris Jackson

Miközben Andrew Mountbatten-Windsor és volt felesége, Sarah Ferguson a windsori birtokon álló Royal Lodge elhagyására készülnek, egyre világosabbá válik, hogy sokkal komolyabb dologról van szó, mint egy szimpla költözés. Ingatlanszakértők szerint nincs lehetőség arra, hogy a pazar kúria valaha Beatrix és Eugénia yorki hercegnőkhöz kerüljön – írja a life.hu.

Andrew Mountbatten-Windsor 2003-ban kötött hosszú távú, 75 évre szóló bérleti szerződést a Crown Estate-tel a 30 szobás Royal Lodge-ra, miután egymillió font értékű megállapodást írt alá. A 65 éves András abban bízott, hogy idővel a pazar ingatlant továbbadhatja lányainak, Beatrix és Eugénia hercegnőknek, különösen azért, mert a kúria felújítására mintegy 7,5 millió fontot költöttek. Ez a terv azonban most szertefoszlott, ugyanis Andrást kilakoltatták, Sandringhambe költözik, Sarah Ferguson pedig magának keres otthont.

„Az öröklés csak addig lett volna lehetséges, amíg a bérleti szerződés érvényben marad. Miután a bérleti szerződést felmondják vagy megszüntetik, nincs mit továbbadni. Ingatlan szempontjából ez teljesen lezárja az ajtót. A Royal Lodge teljes mértékben visszaszáll a Korona Vagyonára” − hangsúlyozza Elliot Castle ingatlanszakértő.

Bár a Royal Lodge elvesztése papíron komoly vagyonkiesés, a hercegnők anyagi biztonságát nem veszélyezteti. Beatrix hercegnő egykori gyermekkori barátjához, Edoardo Mapelli Mozzi angol születésű ingatlanfejlesztőhöz ment feleségül, aki olasz nemesi családból származik, és a Banda Property alapítója és vezérigazgatója. Beatrix hivatalos címe továbbra is Beatrix hercegnő, Edoardo Mapelli Mozzi asszony. A pár jelenleg egy 3,5 millió font értékű házban él a Cotswoldsban.

Eugénia hercegnő kétgyermekes anyaként a londoni Hauser & Wirth művészeti galéria igazgatója. Férjével a Kensington-palota területén található Ivy Cottage-ban élnek, emellett Portugáliában is rendelkeznek egy otthonnal.

