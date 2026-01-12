Csókok és ikonikus találkozások

Lezajlott a Golden Globe 2026-os díjátadója. Mint mindig, idén is divatpillanatokban, beszédekben és meglepetésekben gazdag esemény volt.

A Golden Globe 2026-os vendégei és sztárjai elképesztően jól érezhették magukat a képek alapján. Az ilyen nagy, nívós eseményeken olyan nevek is leülnek egymás mellé, akár egy kép erejéig, akikről soha nem gondoltuk volna. A Golden Globe fotósai pedig pont ezeket a mozzanatokat vadásszák a háromórás díjátadó alatt. A vörös szőnyeges megjelenések mellett ezek a fotók a legvártabb képek a közösségi médiában.

A 2026-os Golden Globe exkluzív fotói

A kép Julia Robertsről és Leonardo Dicaprioról már most felrobbantotta az internetet. A képet egy elég intenzív beszélgetés közben lőtték, amikor Dicapro lelkesen mesélt valamit Juliának, és nagyon vicces történet lehetett, ugyanis Julia Roberts hatalmasat kacagott rajta.

2026-ban bármi megtörténhet. Évtizedek után végre közös képen láthatjuk a Disney egykori gyereksztárjait. Miley Cyrus és Selena Gomez újratalálkozásáról csak ez az egy kép készült. Bárcsak tudhatnánk, miről beszélgettek.

Az est egyik legtöbbet fotózott párosa Timothée Chalamet és Kylie Jenner. A sztárpáros győztes csókjától kezdve egy bemutatós képen át, szinte minden mozzanatukat lencsevégre kapták. Asztalukhoz többek között Jennifer Lawrence, Elle Fanning és Ariana Grande is becsatlakozott. A kép azután készült, hogy Timothée Chalamet átvette a Golden Globe-díját.

Öröm látni, hogy a sokszor szerelmespárt alakító George Clooney és Julia Roberts valódi párjaikkal együtt élvezhették az estét. Későbbi fotókon azt is láthattuk, hogy a társasághoz csatlakozott Adam Sandler is.

A díjátadó folyamán többször láthattuk a régebbi A-listás színészeket az új generációs titánokkal. Az egyik legfelkapottabb kép az lett, amikor Paul Mescal és George Clooney egy nagyon laza beszélgetést folytat. A kép teljesen átadja a Golden Globe szabados, könnyed és pozitív hangulatát – írta meg a Life.