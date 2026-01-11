2026. január 13., kedd

Előd

EUR 386.07 Ft
USD 330.48 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Bulvár

Újabb botrányt okozhat András volt herceg

Kiadók érdeklődnek, ő pedig a #MeToo „áldozataként” mutatná be magát a memoárjában 

MH
 2026. január 11. vasárnap. 17:30
Megosztás

András volt herceg újabb krízist idézhet elő a brit királyi családban, mert komolyan fontolgatja egy „mindent kiteregető” memoár megírását – írta a News.

Újabb botrányt okozhat András volt herceg
Andrew Mountbatten-Windsor brit herceg
Fotó: AFP/Justin Tallis

A cikk felidézte, hogy III. Károly megfosztotta Andrást a címeitől, és jelezte, hogy húsvétig el kell hagynia a Royal Lodge rezidenciát.

A News azt állítja: a herceg dühös, és egy könyvben próbálná magát a #MeToo-korszak és a „woke” mozgalmak áldozataként beállítani, miközben jogi, pénzügyi és reputációs nyomás alatt áll a Jeffrey Epstein-botrány következményeként.

A lap szerint több kiadó „jelentős érdeklődést” mutat, bár szerződés még nincs, és a királyi udvar számára különösen kényes lenne egy ilyen kötet, mert belső beszélgetéseket és rég őrzött titkokat is érinthet.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink