Sydney Sweeney dekoltázsa mindent vitt

Sydney Sweeney péntek este minden tekintetet magára vont a Golden Globe előpartiján Los Angelesben.Sydney Sweeney azonban hiába volt az est egyik legnagyobb sztárja, sorozatos díjsnubokkal kellett szembesülnie az idei díjszezonban.

Sydney Sweeney a Beverly Hilton Hotelben megrendezett, Variety és Golden Globes által közösen szervezett elit partin jelent meg egy rendkívül merész, egyvállas fekete ruhában, amely egyszerre emelte ki formás dekoltázsát és tónusos lábait, miközben Hollywood legnagyobb nevei gyűltek össze az exkluzív eseményen – írja a Daily Mail.

Sydney Sweeney a Beverly Hilton vörös szőnyegén

Sydney Sweeney 158 centis, törékeny alkatát magas fekete nyitott orrú magassarkúkkal hangsúlyozta, miközben hullámosra formázott szőke hajával és napbarnított sminkjével igazi hollywoodi dívaként pózolt a fotósok előtt. A színésznő finom szemhéjtussal emelte ki kék szemeit, ajkait pedig természetes, nude rózsaszín árnyalattal festette meg.

Kimaradt a díjakból, mégis tarol a mozikban

Bár Sydney Sweeney idén négy mozifilmet is bemutatott, köztük a novemberi Christy című alkotást, mégsem kapott jelölést sem a Critics Choice Awards, sem a SAG Awards, sem pedig a Golden Globe díjátadón.

Ez különösen meglepő annak fényében, hogy legújabb filmje, A téboly otthona, amely Freida McFadden bestseller regényéből készült Amanda Seyfried főszereplésével, már 145 millió dolláros globális bevételt termelt mindössze három hét alatt — igazi box office siker lett karácsony előtt.

Közeleg a Golden Globe

A 83. Golden Globe-díjátadót vasárnap rendezik meg a Beverly Hiltonban, Nikki Glaser humorista műsorvezetésével. A legtöbb jelölést a Leonardo DiCaprio főszereplésével készült Egyik csata a másik után kapta, összesen kilenc kategóriában.

A tiszteletbeli Cecil B. DeMille-díjat idén Dame Helen Mirren kapja meg életművéért.

Sydney Sweeney anyaszült meztelenül állt a kamerák elé

Egyetlen fotósorozat elég volt ahhoz, hogy Hollywood újra róla beszéljen. Sydney Sweeney egy friss magazinfotózáson ruhák nélkül, klasszikus hollywoodi stílusban állt kamera elé, és azonnal felrobbantotta az internetet.

A gazdagok furák és rémisztőek – Sydney Sweeney új thrillere kellemes meglepetés

A világot nem váltja meg, de okosan használja a műfaj elemeit a The Housemaid – A téboly otthona. A Sydney Sweeney és Amanda Seyfried főszereplésével készült film új lendület ad a domestical thriller műfajának – írta meg az Origo.