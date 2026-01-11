Ezt a dalt nem kaphatta meg soha Zámbó Jimmy

A valódi közös munka egy közbiztonsági bállal indult, ami óriási meglepetés volt minden résztvevőnek. Az előadókat ugyanis két tábor alkotta: a profi zenészek és a rendőrök. Komáromi Pisti és Zámbó Jimmy később is sok közös koncertet adtak. Zámbó Jimmy 25 éve az égi színpadon zenél a barátaival.

Komáromi Pisti: „Éjszakába nyúlóan zongoráztunk Zámbó Jimmyvel”.

„Szulák Andrea, Zoltán Erika, Janza Kata, Kaszás Péter, Muck Ferenc, Zámbó Jimmy, Lui, Tiszai Feri a zenész társadalmat képviselték, míg Blaskó Béla, Janza Frigyes, Tari Ferenc, Székely György, Sárközi Ferenc, Dancsó Béla valamennyien tábornokok” – emlékszik vissza Komáromi István tábornok, akit sokan ma már csak Komáromi Pistiként tartanak számon. „Emlékszem, óriási meglepetés volt mindenki számára, amikor kiálltunk a színpadra így közösen, és elkezdtünk énekelni. Jimmy akkor ismert meg engem, és akkor kezdtünk el együtt dolgozni több dal kapcsán is. Nappal rendőr voltam, majd este éjszakába nyúlóan zongoráztunk. Időközben elkészült Jimmy első Best of albuma. Mondta, hogy olyan sok szép dalom van, fűzzük fel egy csokorba, és adjuk ki. Ne osztogassam mindenkinek a dalaimat, inkább csináljak neki egy lemezt, aminek ő maga lesz a producere. Végül 13 dalt gyűjtöttünk össze, aminek az Ajándék címet adta.”

Komáromi Pisti: „A Hajótörött című dal az egyik kedvence lett Jimmynek”.

Komáromi azóta is ontja magából a dalokat, melyek közül nagyon sok a mai napig közönségkedvenc. Jimmynek is volt egy kedvenc dala, amit nagyon szeretett volna megkapni, azonban a zenész-rendőr attól képtelen volt megválni.

„Jimmynek viszonylag gyorsan beindult a karrierje, és bejárta az országot. A koncertjein én is sokszor ott voltam, Jimmy általában a műsor felénél hívott be, én voltam a sztárvendége.

Minden koncerten megjegyezte, hogy a Hajótörött egy nagyon jó szám, és nem bánná, ha odaadnám neki.”

„Mondtam neki, hogy ezt nem szeretném, egyelőre had maradjon az enyém.”

Zámbó Jimmy koncert: Felvételen a közös duett

„1999-ben volt egy rendhagyó koncert Vácon, a sportcsarnokban. A dolog érdekessége az volt, hogy a belépő a rendőrigazolvány volt. Ott történt meg, hogy Jimmy a koncert felénél ismét felkonferált. Mikor énekeltem a Hajótöröttek című dalt, Jimmy felszaladt a színpadra, és velem együtt énekelt – írta meg a Bors. Így lett a dalból duett, amit egy felvételen Jankai Béla meg is örökített.”