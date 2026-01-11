Gwyneth Paltrow egykor kikosarazta Leonardo DiCapriót

Harminc évvel ezelőtt a színésznő visszautasította a hollywoodi szívtipró közeledését, most viszont ismét együtt mosolyogtak a kamerák előtt. Leonardo DiCaprio és Gwyneth Paltrow együtt pózoltak az AFI-díjátadón.

Gwyneth Paltrow és Leonardo DiCaprio ha csak egy fotó erejéig, de egy párt alkotnak

Leonardo DiCaprio és Gwyneth Paltrow ismét együtt mutatkozott. A közös fotó azért külöleges, mert köztudott, hogy több mint harminc évvel ezelőtt a színésznő visszautasította a világsztár közeledését. A két hollywoodi ikont január 9-én kapták lencsevégre a Beverly Hills-i Four Seasons Hotelben megrendezett AFI-díjátadón, ahol mosolyogva pózoltak a fotósoknak.

Leonardo DiCaprio régebben megpróbálta felszedni a színésznőt

Gwyneth Paltrow korábban nyíltan beszélt arról, hogy tinédzserkorában DiCaprio randira hívta, ám ő akkor nemet mondott. A színésznő a Call Her Daddy podcast egyik 2023-as adásában idézte fel az emléket, amikor szóba kerültek korábbi hollywoodi kapcsolatai. Elmondása szerint soha nem alakult ki köztük romantikus viszony, bár DiCaprio próbálkozott, ő azonban nem érezte erre késznek magát.

Bár Paltrow nem árulta el, ez pontosan mikor történt, egy 1994 februárjában készült közös fotó adhat némi támpontot. Akkoriban Paltrow nagyjából 21 éves lehetett, míg DiCaprio körülbelül 19.

Mindkettejük élete sokat változott

Az azóta eltelt 30 évben nagyot fordult velük a világ: Gwyneth Paltrow 2018 óta Brad Falchuk forgatókönyvíró-producer felesége, és korábban többször hangsúlyozta, mennyire fontos számára, hogy gyermekeit – akiket volt férjével, Chris Martinnal nevel – megóvja a válással járó érzelmi megterheléstől. Mint fogalmazott, közös céljuk volt, hogy a gyerekek érdekeit mindenek elé helyezzék, még ha ez sokszor nehézségekkel is járt – írja a People magazin nyomán a Life.

Leonardo DiCaprio magánélete szintén kiegyensúlyozottnak tűnik, a színész legutóbb január 7-én a Song Sung Blue című film vetítésén látták Los Angelesben, a Soho House-ban barátnőjével, a 27 éves olasz modellel, Vittoria Cerettivel. A párt először 2023 augusztusában hozták hírbe egymással, azóta rendszeresen együtt mutatkoznak nyilvános eseményeken.

DiCaprio és szerelme jól megvannak egymással

Az újévet DiCaprio Cerettivel és barátaikkal, köztük Tom Bradyvel ünnepelte, a karibi St. Barths szigetén, ahol egy jachton kapták őket lencsevégre. Ceretti nemrég a Vogue France címlapján szerepelt, ahol arról is beszélt, milyen egy világhírű színész mellett élni. Szerinte, ha a kapcsolat őszinte és kölcsönös érzelmeken alapul, nincs ok a bizonytalanságra. Úgy véli, a szerelem erőt és magabiztosságot ad.