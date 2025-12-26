2025. december 26., péntek

Lajos herceg szó szerint ellopta show-t karácsonykor

A királyi család részt vett a hagyományos sandringhami karácsonyi sétáján

 2025. december 26. péntek. 15:58
Lajos herceg ismét ellopta a show-t a királyi család sandringhami karácsonyi sétáján – írta az InStyle.

Lajos herceg szó szerint ellopta show-t karácsonykor
A trónörökös és családja a sandringhami karácsonyi sétáján
Fotó: AFP / Henry NICHOLLS

A hét éves herceg szüleivel, Vilmos herceggel és Katlin hercegnővel, valamint testvéreivel, Györggyel és Saroltával érkezett a St. Mary Magdalene templomhoz vezető útra, ahol hagyományosan fogadják a jókívánságokat.

Egy rajongó eredetileg Vilmosnak adott egy hatalmas Lindor csokitojást, Lajos azonban azonnal „lenyúlta” az ajándékot, magasra emelte, majd szorosan magához ölelve őrizte végig a séta alatt. A beszámoló szerint a walesi herceg csak nevetett a jeleneten, miközben György és Sarolta virágokat, plüssöket és más ajándékokat gyűjtött a tömegtől.

Lajos régóta a család „kis bohóca”: a lap felidézi, hogy a Trooping the Colour díszszemlén és III. Károly koronázásán is látványos grimaszokkal és gesztusokkal hívta magára a figyelmet. Vilmos egy korábbi kérdésre azt mondta róla: „egy igazi karakter, de nagyon jó fiú, csak szeret kicsit piszkálódni a bátyjával és a nővérével”.

