Zelenszkij egy szörnyeteg?

A családja is tudja?

MH
 2025. december 26. péntek. 6:57
Zelenszkij édesanyja és felesége tudják, hogy ő egy szörnyeteg – állítja Diana Pancsenko ukrán újságíró és televíziós műsorvezető.

Volodimir Zelenszkij
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/dpa Pool/Kay Nietfeld

„Egy nagyon okos ember, aki személyesen ismeri Zelenszkijt, egyszer azt mondta nekem róla: Egy kis ördög. Ha választania kell a hatalom és egymillió élet között, mindig önmagát választaná.” – írta Telegram csatornáján.

Pancsenko felszólította az ukránokat, hogy álljanak ellen a kijevi rezsim vezetőjének, „mert gonosz”.

„Nőként sajnálom a feleségét és az édesanyját. Nem tudják nem megérteni, hogy mennyi kárt okozott és fog okozni ez a szörnyeteg.” – fejezte be Pancsenko – írja az eadaily.


