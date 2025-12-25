III. Károly király az összetartás fontosságáról

A globális bizonytalanság közepette tanúsított összetartás fontosságáról szólt karácsonyi üzenetében a brit uralkodó. III. Károly király beszédének végén egy jórészt ukrán menekültekből álló kórus énekelt egy hagyományos ukrán karácsonyi dalt.

A 77 esztendős III. Károly csütörtökön közvetített beszédét az ősi londoni koronázó templomban, a Westminster apátságban rögzítették. A király saját szavai szerint ezzel is a széles értelemben vett zarándoklat, a felekezetek és a különböző népcsoportok közötti megbékélés szükségességét kívánta hangsúlyozni.

A brit néphez és a zömmel egykori brit gyarmatok alkotta Nemzetközösség országaihoz intézett karácsonyi üzenetében Károly úgy fogalmazott: a zarándoklat szót manapság már viszonylag ritkán hallani, pedig komoly jelentősége van a mai modern világban, hiszen utazást jelent a jövőbe, de a múltba is, amelyből tanulni kell.

Ennek példájaként említette az uralkodó a második világháború befejeződésének idei 80. évfordulóját. A háború végére az évek múltával mind kevesebben emlékeznek, de az akkoriban szolgáló katonák bátorsága és áldozathozatala, valamint az, ahogy a helyi közösségek annak idején ilyen súlyos kihívás közepette is összetartottak, mindenki számára időtlen üzenetet hordoz: a hazai és a globális megosztottságról érkező hírek közepette sem szabad szem elől téveszteni az akkoriban vallott közös értékeket - mondta karácsonyi üzenetében a brit uralkodó.

Károly hangsúlyozta: mindkét világháborúban 18-20 éves fiatalok áldozták életüket hazájuk megvédéséért.

Kiemelte: a tanulságok közé tartozik az is, hogy elengedhetetlen az ellenségeskedéssel szembeni ellenállás, a megbocsátás révén elérendő béke, a hajlandóság a szomszédságban élők megismerésére, az egymás iránti tisztelet és új barátságok kialakítása.

Az egyes közösségek sokszínűsége adhatja az erőt annak biztosításához, hogy a jó mindig diadalmaskodjon a rossz felett - fogalmazott a király.

Hangsúlyozta: reményre adnak okot azok a történetek, amelyek a bátorság diadaláról szólnak az ellenségeskedés felett. Hozzátette: rendkívüli mértékben biztatónak tartja, hogy amikor különböző felekezetek híveivel találkozik, mindig azt tapasztalja, hogy milyen sok a közösen vallott érték, és milyen mértékben vágyik mindenki a békére.

A Betlehemben több mint kétezer éve felhangzott, békéért könyörgő imák ma is érvényesek, „a mi időnknek, a mi közösségeinknek is szólnak” - fogalmazott karácsonyi üzenetében III. Károly király.

Az uralkodó beszédét kísérő bejátszásokon az ausztráliai Sydney tengerpartján a fény zsidó ünnepe, hanuka első napján végrehajtott tömeggyilkosság, illetve az északnyugat-angliai Manchester zsinagógájánál jóm-kipúr - a legfontosabb zsidó vallási ünnep - idején elkövetett terrortámadás helyszíneit ábrázoló felvételek látszottak.

III. Károly karácsonyi üzenete után a Songs for Ukraine (Dalok Ukrajnáért) nevű, jórészt ukrajnai háborús menekültek által Nagy-Britanniában alakított kórus adott elő egy hagyományos ukrán karácsonyi dalt a londoni Királyi Opera kórusával együtt.