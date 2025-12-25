A Jóbarátok újabb színésze hunyt el

Matthew Perry után újabb színész távozott a stábból. Nem csak a Jóbarátok sorozat kedvelői, de minden filmrajongó gyászol.

Pat Finn az ötödik stábtag, aki örökre távozott a Jóbarátok csapatából: James Michael Tyler, azaz Günther 2021-ben, Matthew Perry, azaz Chandler 2023-ban, Teri Garr, aki Phoebe anyját alakította, 2024-ben, Mike Hagerty pedig idén tavasszal hunyt el. December 24-én pedig újabb szomorú hír érkezett: két nappal korábban, december 22-én, hároméves, rákkal folytatott küzdelme után végleg lehunyta a szemeit. Mindössze 60 éves volt. Haláláról a Deadline számolt be.

Pat Finn a Jóbarátok mellett számtalan sikersorozatban szerepelt

Az amerikai, illinoisi Evanstonban született Finn karakterszínész volt, akit előszeretettel kértek fel különböző szerepekre. IMDB-adatlapja tanúsága szerint 70 különféle produkcióban tűnt fel, amelyből a Jóbarátok (ahol Monica pasiját, Dr. Rogert alakította) csak az egyik volt. Leghíresebb szerepei közt szerepel A semmi közepén széria, aminek 23 epizódjában láthattuk, a Seinfeld sorozat, vagy épp az I Am Chris Farley, de játszott Az élet csajos oldalában, a Dr. House-ban, a Férjek gyöngyében vagy épp a Jim szerint a világban - írta meg a Bors.