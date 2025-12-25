Ez volt a karácsonyi menü Halász Bencééknél

A kiváló eredményeket - egyéni legjobb eredményt és vb-bronzérmet - hozó 2025-ös esztendőt a háta mögött tudó 28 éves atléta családjánál töltött káposzta, szarvasgerinc és rántott hús is az ünnepi asztalra került.

Az év magyar férfi atlétájának hetedszer megválasztott, a Szombathelyi Dobó SE színeiben versenyző kiválóság érdeklődésünkre elárulta, hogy hagyományosan, családi körben töltötte az ünnepek első részét.

Bence szereti a hasát, de - mint mondja - muszáj is a kemény igénybevétellel járó edzések teljesítéséhez a megfelelő energiafelvétel, az ünnepek alatt pedig jár egy kis "lazítás", jól jönnek az édesanyja által készített finomságok, közöttük is a desszertként elfogyasztott diós guba.