Meglepő döntést hozott Eugénia hercegnő

Korábban arról szóltak a hírek, hogy Andrew Mountbatten-Windsor egyik lánya sem vesz részt Károly király karácsonyi ünnepségén és a Royal Lodge-ba se mennek szüleikez. Eugénia hercegnő azonban másképp döntött, lapinformációk szerint Sandrighamben ünnepel.

Egyik lánya sem lesz a királyi címétől megfosztott Andrew Mountbatten-Windsor mellett

A királyi család a hagyományoknak megfelelően néhány napon belül Sandringhamben gyűlik össze. Beatrix hercegnő biztosan nem lesz ott a karácsonyi ünnepségen, ahogy Andrew Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson és természetesen Harry herceg és Meghan Markle sem. Eugénia hercegnő azonban úgy tűnik, mindenkit meglepett döntésével.

Eugénia hercegnő példakép lehet

A királyi család idén is Sandringhamben gyűlik össze az éves karácsonyi istentiszteletre és a közös ünneplésre, ám több családtag nem vesz részt az eseményen. A sussexi herceg és hercegné 2018 óta nem ünnepelnek Sandringhamben, míg Andrew Mountbatten-Windsor és Sarah Ferguson – akiket a Jeffrey Epsteinhez köthető botrány következtében megfosztottak címeiktől – idén szintén távol maradnak. Legidősebb lányuk, Beatrice hercegnő nem kér az apjából, az ünnepeket saját családjával tölti, és síelni mennek.

Kisebbik lányuk, Eugénia hercegnő, aki korábban úgy gondolta, Portugáliában marad, a várakozások szerint mégis csatlakozik a királyi családhoz, így ő sem Andrással ünnepel. Egy királyi szakértő szerint Károly király szándéka egyértelmű: példaképként kívánja bemutatni a hercegnőt, és hangsúlyozni a család egységét a monarchia számára nehéz időszakban.

Ezt erősíti, hogy Eugénia és Beatrice hercegnő is részt vett a király karácsony előtti ebédjén december 16-án a Buckingham-palotában, ami megerősítette azokat az állításokat, miszerint az uralkodó meg akarja védeni unokahúgait a szüleiket érintő botránytól.

A hercegnők továbbra is megtartják királyi címeiket, és a Cégen belüli szerepüket szüleik megaláztatása nem befolyásolja. Laura Windsor protokolltanácsadó hangsúlyozta: „Természetesen meghívják Eugéniát. Ő a gyermek. Nem az apja.” A szakértő szerint Károly királynak mindenképpen hangsúlyoznia kellene, hogy a család fontos, és a karácsony ideális alkalom arra, hogy az uralkodó a megosztottság helyett a stabilitást erősítse.

A Life beszámolója szerint Andrew Mountbatten-Windsor a napokban szándékosan a fotósok felé lovagolt Londonban. A lapnak nyilatkozó szakértők szerint a gesztus célja az lehetett, hogy mélabús képek készüljenek róla, és ezzel lelkiismeret-furdalást keltsen lányaiban.