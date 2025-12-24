2025. december 24., szerda

Előd

Bulvár

Fiatal követője ajándékozta meg Orbán Viktort, de Ő sem maradt "adós"

Szegeden elkerülték egymást, Budapesten pótolták a találkozást

MH
 2025. december 24. szerda. 6:35
"Százezren kerestük a szegedi gyűlés után, végül csak meglett Gyurkó. Aláírás , és a fa alá is kerül egy kis meglepetés. Boldog karácsonyt!" - írta közösségi oldalán kedd este a miniszterelnök.

Fiatal követője ajándékozta meg Orbán Viktort, de Ő sem maradt &quot;adós&quot;
Miután megajándékozták egymást, Boldog Karácsonyt kívánt a miniszterelnök fiatal követőjének, Gyurkónak
Fotó: Orbán Viktor fb oldala

A hétvégi DPK-rendezvényen nem tudott időt szakítani a kormányfő Gyurkóra, ezért elnézést kért. A fiatal követő saját készítésű levendulaszörppel ajándékozta meg Orbán Viktort, aki "mindenféle" karácsonyi ajándékot tartalmazó csomaggal viszonozta a kedvességet, majd nemzeti színű zászlót is dedikált és Boldog Karácsonyt kívánt.

