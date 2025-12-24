Fiatal követője ajándékozta meg Orbán Viktort, de Ő sem maradt "adós"

"Százezren kerestük a szegedi gyűlés után, végül csak meglett Gyurkó. Aláírás , és a fa alá is kerül egy kis meglepetés. Boldog karácsonyt!" - írta közösségi oldalán kedd este a miniszterelnök.

A hétvégi DPK-rendezvényen nem tudott időt szakítani a kormányfő Gyurkóra, ezért elnézést kért. A fiatal követő saját készítésű levendulaszörppel ajándékozta meg Orbán Viktort, aki "mindenféle" karácsonyi ajándékot tartalmazó csomaggal viszonozta a kedvességet, majd nemzeti színű zászlót is dedikált és Boldog Karácsonyt kívánt.