George Clooney gyászol
Borzasztó családi tragédia érte a legendás színészt
Ada Clooney Los Angelesben született 1960-ban Nick Clooney újságíró és műsorvezető, valamint Nina Bruce Warren írónő gyermekeként. Tehetséges képzőművészként éveken át általános iskolai rajztanárként dolgozott, tanulmányi eredményei révén National Merit Scholar-státuszt ért el, és aktív tagja volt helyi könyvklubnak és művészeti egyesületnek is. Férjével, Norman Zeidler egykori katonatiszttel 1987-ben házasodtak össze Augusta kisvárosában; a férj 2004-ben szívinfarktusban halt meg.
Ada alapvetően kerülte a nyilvánosságot, de részt vett öccse 2014-es, nagy visszhangot kiváltó esküvőjén, amikor George Clooney feleségül vette Amal Clooneyt Velencében. Gyászolják szülei mellett gyermekei, Nick Zeidler és Allison Zeidler Herolaga, valamint öccse, George Clooney és annak felesége, Amal. A család azt szeretné, ha a hétfői temetésen való részvétel helyett mindenki, aki együtt érez, ezt azzal fejezné ki, hogy adományokkal támogatja azokat az ügyeket, amelyeket a család fontosnak tart.