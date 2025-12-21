Taylor Swiftben a turné tartotta a lelket + VIDEÓ

A hatrészes sorozat nemcsak a rekordokat döntő turné megszületését mutatja be, hanem Taylor Swift személyes válságait, szakításait, a környezetét ért megrázkódtatásokat és azt az embert próbáló felkészülést is, amely egy három és fél órás színpadi show mögött áll.

A dokumentumfilmben Taylor Swift nyíltan beszél a turné első felét meghatározó érzelmi veszteségekről. „Két szakításon mentem keresztül a turné első felében, és ez igazából sok szakítás” – fogalmazott. Elmondása szerint a fellépések adtak neki célt és erőt ahhoz, hogy a nehéz időszakban is működni tudjon: a show segített neki felkelni az ágyból. „A férfiak cserben hagyhatnak, a The Eras Tour soha” – jelentette ki.

Arról is beszélt, hogy a turné szakaszai közötti pihenők után mindig aggódik, hogy elfelejtette a koreográfiát, így profi csapatával sokat próbálnak egy-egy nagyobb kihagyás után. Az is kiderült, hogy a közönség és ő is imádta, ha meglepetésvendéget hívott, mint például Ed Sheerant, Sabrina Carpentert vagy Florence Welch-et.

A southporti késelés hatalmas teherként nehezedett rá

Taylor Swift a dokuban arról is beszélt, hogy a londoni Wembley Stadionban megrendezett koncertje alkalmával személyesen találkozott a southporti Taylor Swift-tematikájú táncórai késelés két túlélőjével. Meghívta a támadás során megsérült fiatal lányokat a koncertre, akik nemcsak exkluzív belépőt kaptak az eseményre, hanem a színfalak mögé is bejuthattak. Swift már az augusztusi wembley-i koncertsorozata előtt felvette a kapcsolatot az áldozatok családjaival. Egy bennfentes úgy fogalmazott: „Taylor ugyan nem beszélt a színpadon Elsie Dotról, Alice-ről és Bebe-ről, de személyesen felkereste a családjaikat”, majd hozzátette: „ez az egész mélyen nyomasztotta őt, és nagyon a szívén viselte a történteket”.

A dokumentumfilmben megszólal Jeslyn Gorman, háttérénekesnő is, akinél a turné alatt mellrákot diagnosztizáltak. Gorman visszaemlékezése szerint Taylor azonnal reagált: „Amikor tudattam Taylorral, csak ölelt és sírt, és azt mondogatta, »Nagyon sajnálom.«” Andrea Swift, Taylor édesanyja pedig ezt mondta neki: „Vigyázz magadra, és itt leszünk, amikor készen állsz.” A háttérénekesnő hat hónapig kemoterápiára járt, majd visszatért a turnéra. Swift elmondta, hogy soha nem fogja elfelejteni azt a pillanatot, amikor megtudta, hogy Gorman beteg, és a történteket felfoghatatlannak nevezte.

Az ikonikus Reputation-ruha és annak új változata

Taylor Swift Reputation-korszaka vizuálisan is markáns, erőteljes esztétikát képvisel, amelynek központi elemei a fekete tónusú, csillogó, kígyómotívumokkal díszített catsuitok voltak. Ezek a kezeslábasok az évek során a korszak védjegyévé váltak. Az eredeti ruha a Reputation-szakasz és a The Eras Tour korai szakaszának meghatározó viselete. Fekete, fényes anyagból készült, piros kígyóbőrre emlékeztető mintázattal, amely tökéletesen visszaadja az album komor, konfrontatív atmoszféráját.

A The Eras Tour későbbi szakaszában bemutatott fekete-ezüst catsuitot a Roberto Cavalli divatház jegyzi. Taylor dokujából kiderül, hogy a második ruhán jócskán kellett alakítani, hogy a mellrészen is jól álljon, de végül tökéletes lett. Amikor Swift előszor viselte ezt a turné során, a rajongók teljesen odavoltak, és pillanatok alatt közzétették az új szett képét a közösségi oldalakon.

Az alábbi videóban Swift az eredeti Reputation-ruhát viseli:

A dokumentumfilm részletesen bemutatja azt a fizikai felkészülést is, amely a három és fél órás koncertekhez kellett. „Még soha életemben nem edzettem ennyit, ez szörnyű” – mondta Swift, és hozzátette, hogy korábban a leghosszabb műsora két óra tizenöt perces volt. „Soha nem hittem volna el, ha azt mondod, hogy egy három és fél órás műsort csinálunk. Mondani egy dolog, megcsinálni meg egy másik” – szögezte le, és arról is beszélt, hogy a felkészülése során hat hónapon át minden nap futópadon futott a dalok tempójára, miközben hangosan énekelt: „Nem akarod, hogy lihegve lássanak” – jelentette ki, és arról is beszélt, hogy ezek a stadionok olyan hatalmasak, hogy egy koncert alatt körülbelül 12 kilométert fut.

Hogy jött a képbe Travis Kelce?

A sorozatban Taylor édesanyja, Andrea Swift azt is felidézi, hogyan figyelt fel Travis Kelce-re, miután az NFL-játékos a New Heights podcast egyik epizódjában elmondta, hogy elment Taylor Swift egyik The Eras Tour-koncertjére, hogy barátságkarkötőt adjon át neki, rajta a telefonszámával –, de a koncertszabályok miatt erre nem volt lehetősége. Andrea biztatta a lányát, hogy találkozzon a sportolóval, akit az egyik barátja úgy jellemzett, hogy nagyon szereti az anyukáját. Swift később a dokumentumfilm-sorozatában és interjúkban is megerősítette, hogy már egy ideje beszélgettek, mielőtt együtt jelentek meg a nyilvánosság előtt, számol be a Life.

„Ez nem szalmaláng volt volt. Volt időnk megismerni egymást, mielőtt bárki, bármit tudott volna a kapcsolatunkról” − mesélte Swift, aki szerint Kelce-vel, aki azóta el is jegyezte az énekesnőt, és már az esküvőt is szervezik, azért illenek igazán össze, mert ahogy fogalmaz: „a szenvedélyeink együtt élnek, és valójában egymást táplálják. Végső soron imádjuk egymást biztatni. Ez iszonyú klassz.”

A sorozat előzetese: