Sztárok, akik egy párhuzamos univerzumban tökéletes párost alkotnának

Hollywood tele van olyan párosokkal, amik láttán időről-időre elmélázunk azon, hogy mi lett volna, ha.... Most bemutatjuk azokat az A-listás sztárokat, akik egy másik életben egymás lelki társai is lehetnének.

Leonardo DiCaprio, Winona Ryder és Chris Pratt... ők csak néhányak azok közül a sztárok közül, akiket mi már évek óta valaki mással képzelünk el. Hogy kivel? Mutatjuk!

Sztárok, akik számára megtaláltuk a tökéletes párt

Ha valamit igazán szeretünk Hollywoodban, az az, hogy mindig ad egy aktuális álompárt, akik miatt újra hinni tudunk a szerelemben. Igaz, hogy Angelina Jolie és Brad Pitt kapcsolata egy ronda válásba fulladt és hogy Nicole Kidman meseszerű házassága is felbomlott, de mindig akad egy új szerelmespár, aki miatt szentül hisszük, hogy egy nap mi is megtalálhatjuk az igazit.

Hiszen Jennifer Aniston is tovább tudott lépni a világ legsármosabb pasiján!

Ha pedig épp nincs semmilyen kialakuló románc a levegőben, még mindig ott van a fantáziánk: ugyanis vannak olyan hírességek, akikről szent meggyőződésünk, hogy egy párhuzamos univerzumban tökéletes párt alkotnának.

Leonardo DiCaprio és Kate Winslet

Kivel mással is kezdhetnénk a sort, mint Leonardo DiCaprióval és Kate Winslettel. Oké, most tekintsük el attól az aprócska ténytől, hogy Kate több mint 20 éve házas, vagy hogy Leo a pont ennyi idős csajokra bukik, de mégis: hogy hogy néznek egymásra?!

Katie Holmes és Joshue Jackson

Több évtizede izzik a levegő a Dawson és a haverok két sztárja között és bár már volt, hogy összesodorta őket az élet, sajnos nem tartottak ki egymás mellett. Úgy tűnik azonban, hogy most ismét egy közös projekten dolgoznak és mi várjuk, hogy újra fellobbanjon a láng – ezúttal tartósan!

Winona Ryder és Johnny Depp

Hollywood két gótikus szépsége is alkotott már egy párt a kilencvenes években és bár akkor útjaik szétváltak, Winona mindig szépen nyilatkozott a balhés színészről, így simán lehet, hogy van még remény arra, hogy újra egymásra találjanak!

Aubrey Plaza és Chris Pratt

A Jurrasic Park vicces szépfiúja már a Városfejlesztési Osztályban megmutatta, hogy méltó párja lenne a gyönyörű Audrey Plazának, akivel igazi ikonikus power couple-t alkothatnának.

Milyen hollywoodi hírességeket shipelünk?

Van néhány olyan A-listás sztár, akikről bár tudjuk, hogy párkapcsolatban élnek, egy-egy filmjük vagy esetleg exük miatt szent meggyőződésünk, hogy valaki más mellett sokkal jobban mutatnának. Ilyen például DiCaprio és Kate Winslet, akiknek már a Titanic óta könyörögnek a rajongók, hogy jöjjenek össze. De hasonlóképp gondolkodunk Johnny Deppről és Winona Ryderről is, illetve Abrey Plaza és Chris Pratt is a listánkon van. Az egyik legnagyobb közönségkevenc azonban egyértelműen Katie Holmes és Joshua Jackson, akik mostanában úgyis egy közös filmen dolgoznak – írta meg a Life.