Meghan Markle és Harry herceg boldog karácsonyt kíván

Meghan Markle és Harry herceg meghitt, eddig nem látott családi fotóval köszöntik az ünnepeket.

Meghan Markle és Harry herceg ritka betekintést engedett családi életükbe, ugyanis egy eddig nem publikált közös fotóval kívántak boldog ünnepeket követőiknek, amelyen két gyermekük, a 6 éves Archie Harrison és a 4 éves Lilibet „Lili” Diana is látható.

Édes fotó

Boldog ünnepeket! A mi családunktól a tiéteknek

– írta Meghan december 19-én megosztott Instagram-posztjában.

Objektum doboz

Lili és Meghan

A bájos képen a négytagú család egy erdei kis patak felett átívelő pici fahídon áll. Meghan előrehajol Lilihez, két kézzel fogja a kislány kezét, és a homlokát finoman a lánya fejéhez érinti. Meghan a fotón egy egyszerű, fehér átkötős ruhát és fekete szandált visel, míg Lili egy világoskék nyári ruhában, térdig érő fehér zokniban és ezüstös cipőben áll mellette.

Archie és Harry

Mögöttük Archie öleli át Harry derekát, miközben az édesapa gyengéden a kisfiú arcára teszi a kezét. Apa és fia összeöltözve pózolnak: sötétkék farmer és világos, gombos ing van mindkettőjükön, ami még inkább hangsúlyozza a kettejük közötti szoros kapcsot.

Új ünnepi hagyomány Archie-val és Lilivel

A Netflixen december 3-án bemutatott Szeretettel, Meghan: Karácsonyi készülődés című különkiadásban Meghan elárulta, hogy saját gyerekkorának emlékei és az anyaság élményei inspirálták arra, hogy egyedi adventi „naptárat” vezessen be Archie és Lili számára.

Imádom az adventi kalendárium gondolatát, ezért akartam a saját gyerekeimnek is ilyet

– mesélte.

A lényege, hogy minden nap legyen valami apró meglepetés, egy kis örömforrás, egészen karácsonyig. Nem nagy dolgokról van szó, inkább gesztusokról

– magyarázta, kiemelve, hogy csokik vagy játékok helyett inkább személyes üzeneteket ír a gyerekeknek, amelyeket naponta felbonthatnak.

Olyanokat írok, hogy „Azért szeretlek, mert olyan kedves vagy”, vagy „Azért szeretlek, mert ilyen bátor vagy”

– mondta.

Meghan számára egyébként ez az adventi szokás nemcsak egy cuki extra, sokkal inkább egy hosszú távú családi hagyomány első lépése.

Kórházba került az édesapja

Meghan Markle édesapját, Thomas Markle-t az intenzív osztályra szállították, miután egy sürgősségi műtéten esett át. A 81 éves Thomas Markle a Fülöp-szigeteki otthonában lett rosszul, a fia, Thomas Markle Jr. pedig megerősítette, hogy az apját megműtötték, később pedig kiderült, a bal lábát amputálni kellett, miután egy vérrögöt találtak nála. Thomas Markle elmondása szerint az apja lábán a keringési gondok nagyon gyorsan váltak súlyossá. A műtét ugyan sikeres volt, de a család szerint még koránt sincs túl a megpróbáltatásokon. A combjában lévő vérrög miatt újabb beavatkozás vár rá, így a felépülés hosszú és megterhelő folyamat lesz. Samantha Markle, Meghan féltestvére úgy véli, az elmúlt évek érzelmi stressze is rányomta a bélyegét apjuk egészségére. Meghan egyébként évek óta nem tartotta a kapcsolatot az édesapjával, de úgy tudni, a műtét után felvette vele a kapcsolatot. Az, hogy ez mennyire hoz változást a kettejük közti viszonyban, egyelőre nem tudni, de annyi bizonyos, hogy a sussexi hercegné az első lépést megtette – írta meg az Elle.