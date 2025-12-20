Leonardo DiCaprio döbbenetes vallomása

Leonardo DiCaprio közel 30 évvel a Titanic premierje után bevallotta, hogy soha nem nézte újra a filmet.

Kétségtelenül a Titanic a világ egyik legtöbbet nézett filmje, éppen ezért egészen szürreális, hogy az egyik főszereplő, Leonardo DiCaprio soha nem nézte újra, legalábbis a saját bevallása szerint.

Sosem nézi újra a filmjeit

A színész nemrégiben a CNN és a Variety közös „Actors on Actors” beszélgetéssorozatában beszélt minderről kolleganőjének, Jennifer Lawrence-nek. DiCaprio a színésznő kérdésére árulta el, hogy valójában sosem nézte meg a filmet, majd hozzátette, úgy általában nem szokta megnézni azokat az alkotásokat, amikben szerepel.

Ezt imádná

Lawrence egyébként mélyen egyet tudott érteni kollégájával, ugyanis ő maga is hasonlóan viszonyul a saját munkáihoz, ugyanakkor hozzátette, DiCaprio nyugodtan adhatna egy esélyt a klasszikusnak.

Fogadjunk, hogy ma is simán végig tudnád nézni – annyira jó!

– lelkesedett a színésznő.

A színész amúgy láthatóan nem azért tart távolságot a Titanictól, mert kétségbe vonná annak értékét. Tudja jól, milyen jelentőséggel bír, csak éppen ő nem az a típus, aki esténként leül, és végigpörgeti a saját alakításait.

A film, amelyről senki nem hitte, hogy ekkora lesz

A Titanic 1997-ben került a mozikba, amikor Leonardo mindössze 22 éves volt. Azóta a filmtörténelem egyik legikonikusabb szerelmi történetévé vált, és éveken át tartotta a „minden idők legsikeresebb filmje” címet. Egy 2016-os interjúban a Deadline-nak DiCaprio felidézte, milyen volt belülről megélni ezt az egész jelenséget. Elmondása szerint már a forgatás idején is érezte, hogy hatalmas produkcióban vesz részt, de azt, hogy ekkora globális kulturális jelenség lesz belőle, senki nem látta előre.

Mindenki azt kérdezgette: „Felfogod, mekkora film ez?” Azt válaszoltam: „Persze, tudom, nagy film.” Mire ők: „Nem, ez a nagy film lesz” – mesélte.

A Titanic robbanásszerű sikere egy csapásra világsztárrá tette, de DiCaprio úgy döntött, nem a biztos romantikus főhős szerepeire építi tovább a karrierjét. Épp ellenkezőleg: arra használta a hírnevét, hogy bátrabb, kockázatosabb projekteket vállaljon.

A Titanic után már pontosan tudtam, milyen filmeket szeretnék csinálni

– mondta korábban, valamint kiemelte, a hírnevet áldásként használta, ami lehetőséget adott neki arra, hogy merészebb, különcebb projektekben is részt vegyen.

Egy dolgot nagyon sajnál

Érdekesség, hogy DiCaprio egy dolgot mégis sajnált a Titanic-korszakból, méghozzá azt, hogy emiatt kénytelen volt nemet mondani Paul Thomas Anderson kultfilmjére, a Boogie Nights-ra, ami szintén 1997-ben jelent meg.

Imádtam volna mindkét filmet elvállalni, de akkor és ott egyszerűen nem lehetett a kettőt összeegyeztetni.

Valóra vált álom

A színész arról is beszélt akkoriban, hogy nagy vágya maradt Paul Thomas Andersonnal együtt dolgozni, ez a vágy pedig közel három évtizeddel később valóra is vált. DiCaprio ugyanis szerepet kapott a direktor Egyik csata a másik után című filmjében, ami mostanra már több Golden Globe jelölést is tudhat a magáénak, és nem kizárt, hogy a 2026-os gálán óriásit tarol majd – írta meg az Elle.