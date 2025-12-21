Kibékült egymással Kim Basinger és a lánya

Mindössze pár hónapja került nyilvánosságra, hogy Ireland Baldwin neheztel a szüleire, amiért gyerekkorában nem voltak mellette. Alec Baldwin és Kim Basinger lánya azonban a karácsony közeledtével békejobbot nyújtott az elhidegült szüleinek, ők pedig örömmel fogadták el a közeledését.

Lehet, hogy csapnivaló szülők, de a Fogd a nőt és fuss! című filmben is bebizonyították, mennyire jó színészek

Újra együtt Kim Basinger és a lánya, Ireland Baldwin. Az elhidegült családtagok több hónapnyi csend után vették fel egymással a kapcsolatot, és úgy döntöttek, hogy személyesen találkoznak. A családi gyűlésre ráadásul Ireland elvitte magával a lányát is, így a büszke nagymama találkozhatott végre az unokájával. Ez hatalmas lépés volt ahhoz képest, hogy néhány hónapja Alec Baldwin lánya még arról beszélt, hogy távol tartja a gyermekét a nagyszüleitől.

Kim Basinger közös képet készített a lányával, és az unokájával

Ireland Baldwin lesújtó interjút adott, amiben arról beszélt, hogy nem szeretné, ha a lányának ugyanolyan gyerekkora lenne, mint amilyen neki volt.

„Szülők nélküli otthonban nőttem fel, ahol nem voltak testvérek sem, akikhez fordulhattam volna. Régen a visszajelzéseiktől és a dícséreteiktől függtem, de később rájöttem, hogy nincs annál felszabadítóbb, mint amikor rájössz, hogy mennyire mérgező a környezeted. A lányomnak nem kell megismernie ezeket az embereket. Meg tudom védeni tőlük. Mindent megteszek, hogy apránként felépítsem a saját családomat a saját elképzeléseim szerint. Anyaként az a végső célom, hogy megmutassam neki, milyen egy igazi család” - idéztük korábban az írónő szavait.

Néhány héttel később kiderült, hogy Ireland egyetlen családtagjával ápolszoros viszonyt, aki nem más, mint az édesapja új felesége, Hilaria Baldwin. A két nő rendszeresen találkozott egymással az elmúlt években, és Hilaria hatására kibékült egymással Alec Baldwin és a legidősebb gyermeke. Most pedig a Page Six nyomán a Life arról számolt be, hogy Kim Basinger is felmelegítette a kapcsolatát a lányával. A találkozójukról még egy közös háromgenerációs fotót is posztoltak a közösségi médiában: