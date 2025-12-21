Bulvár
Kibékült egymással Kim Basinger és a lánya
Ireland Baldwin lesújtó interjúban számolt be gyermekkori éveiről
Újra együtt Kim Basinger és a lánya, Ireland Baldwin. Az elhidegült családtagok több hónapnyi csend után vették fel egymással a kapcsolatot, és úgy döntöttek, hogy személyesen találkoznak. A családi gyűlésre ráadásul Ireland elvitte magával a lányát is, így a büszke nagymama találkozhatott végre az unokájával. Ez hatalmas lépés volt ahhoz képest, hogy néhány hónapja Alec Baldwin lánya még arról beszélt, hogy távol tartja a gyermekét a nagyszüleitől.
Kim Basinger közös képet készített a lányával, és az unokájával
Ireland Baldwin lesújtó interjút adott, amiben arról beszélt, hogy nem szeretné, ha a lányának ugyanolyan gyerekkora lenne, mint amilyen neki volt.
„Szülők nélküli otthonban nőttem fel, ahol nem voltak testvérek sem, akikhez fordulhattam volna. Régen a visszajelzéseiktől és a dícséreteiktől függtem, de később rájöttem, hogy nincs annál felszabadítóbb, mint amikor rájössz, hogy mennyire mérgező a környezeted. A lányomnak nem kell megismernie ezeket az embereket. Meg tudom védeni tőlük. Mindent megteszek, hogy apránként felépítsem a saját családomat a saját elképzeléseim szerint. Anyaként az a végső célom, hogy megmutassam neki, milyen egy igazi család” - idéztük korábban az írónő szavait.
Néhány héttel később kiderült, hogy Ireland egyetlen családtagjával ápolszoros viszonyt, aki nem más, mint az édesapja új felesége, Hilaria Baldwin. A két nő rendszeresen találkozott egymással az elmúlt években, és Hilaria hatására kibékült egymással Alec Baldwin és a legidősebb gyermeke. Most pedig a Page Six nyomán a Life arról számolt be, hogy Kim Basinger is felmelegítette a kapcsolatát a lányával. A találkozójukról még egy közös háromgenerációs fotót is posztoltak a közösségi médiában: