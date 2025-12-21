Kendall Jenner újra szerelmes

A 30 éves tévés ikont lencsevégre kapták, amint Ben Gorhammel randevúzott egy Los Angeles-i kávézóban. A hírek szerint Kendall Jenner és a 46 éves exsportoló hónapok óta randevúzgatnak egymással.

Romantikus hírek érkeztek a tengerentúlról. Sajtóinformációk szerint Kendall Jenner összejött az egyik legközelebbi barátjával, Ben Gorhammel. A 46 éves üzletember régóta szoros viszonyt ápolt a tévésztárral, azonban korábban azt nyilatkozták, hogy pusztán baráti kapcsolat van köztük. A róluk készült friss képek azonban ennek az ellentétét mutatták.

Nem Gorhem az első kosárlabdázó Kendall Jenner exei között

A modell néhány évvel ezelőtt egy NBI-s kosárlabdázóval, Devin Bookerrel alkotott egy párt, azonban a szerelmük nem tudott túllépni a se veled, sem nélküled kapcsolat szintjén, ezért végül szakítottak. Kendall Jenner ezután ismerte meg a nála 16 évvel idősebb parfümmogult, Ben Gorhemet, aki fiatal korában szintén profi kosárlabdázó volt. Kezdetben valóban csak barátok voltak, és a tévésztár 2023 és 2025 között egy másik férfival, Bad Bunny-val járt. A szakításuk után azonban nem más vigasztalta őt, mint Ben.

A Page Six információi szerint az elmúlt két hónapban megtört köztük a jég, és több alkalommal is lefotózták Kendallt, amint Ben társaságában bevásárol, vagy éppen vacsorázik. Ráadásul a két híresség nem rejtette véka alá azt sem, hogy a barátságuk szerelemmé alakult át, ugyanis szándékosan összeöltöztek minden alkalommal, és kézenfogva sétáltak az utcán – írta meg a Life. Úgy tűnik, hogy néhány év alatt a barátságuk romantikus kapcsolattá fejlődött. A Kendall Jenner új szerelméről készült képeket itt nézhetik meg: