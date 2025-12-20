Katalin hercegné lecserélte méregdrága ékszereit

Katalin hercegné ismét egy olyan divatkiegészítőt villantott, amelyre nem kell őrülten magas összegeket költeni, és bárki számára elérhető.

Katalin persze, nem mindig visel Zara vagy a Mango ékszereket

Katalin hercegné egy londoni eseményen jelent meg ebben az olcsóbb és csodaszép fülbevalóban, amely bármelyik hölgy szettjéhez jól mutatna.

Drága vs. olcsó ékszer

Az is igaz, hogy Katalin hercegné legtöbbször olyan ékszereket visel, amelyeknek történelmi jelentőségük van, és fontos üzenetet hordoznak – elsősorban azokat, amelyek Diana hercegnéhez kötődnek –, a walesi hercegné azonban újra bebizonyította, hogy az elegancia és a megfizethetőség tökéletesen megfér egymás mellett.

December 13-án az Ever After Gardenben jelent meg egy jótékonysági rendezvényen, és ismét tökéletes megjelenés jellemezte. Fekete ruháját egy skót kockás mintájú kabáttal emelte még magasabb szintre – minden darab tökéletes harmóniában volt egymással. Az sem elhanyagolható tény, hogy a háromgyermekes hercegné a fenntartható divat híve, és sokszor viseli ugyanazt a darabot különböző eseményeken. Ez a kétsoros gombolású, erdőzöld-sötétkék színű kabát 2021-ben már biztosan látható volt rajta, ám a legnagyobb figyelmet most a fülbevalója kapta. Elsőre könnyen hihetnénk, hogy ez is drága, családi ékszer, ám a szakértők utánajártak, és kiderült, hogy Katalin hercegné valójában egy Butler & Wilson Double Daisy Drop darabot választott. A kristályokkal díszített, virágformájú fülbevaló körülbelül 32,50 euróba kerül, ami remekül illik az ünnepi szettekhez, de az egyszerűbb ruhákat is szépen kiegészíti.

Pénztárcabarát darabok

A visszafogott, mégis látványos fülbevaló ismét azt bizonyítja, hogy Katalin hercegné igenis fontosnak tartja, hogy az olcsóbb divatholmik előtérbe kerüljenek a megjelenései alkalmával. Ő az a világszerte szeretett híresség, aki hercegné mivolta ellenére szívesen visel olyan megfizethető darabokat, mint a Zara vagy a Mango.

Az ékszerek terén sem ez volt az első alkalom, hogy olyat villantott, amely a rajongók számára is elérhető. 2022-ben, egy scarborough-i látogatás során mindössze egy nagyjából hat eurós Accessorize fülbevalót viselt. Egy évvel korábban szintén egy olcsó ASOS karikafülbevalót választott, de a szemfülesek már korábban, 2019-ben is kiszúrták egy Accessorize-darabban, amely csupán néhány euróba került.

Az aranymedálos nyaklánc üzenete

Természetesen több alkalommal látható rajta kifejezetten drága ékszer is. A Daniella Draper által tervezett Gold Midnight Moon nyaklánc megható tisztelgés Katalin három gyermeke, György, Sarolta és Lajos előtt. A 43 éves Katalin egyébként mindig is szerette a személyes üzeneteket hordozó kiegészítőket.

Színpompás kosztümök

Katalin egyébként II. Erzsébet királynő példáját követi a színválasztásban: ő is hasonló módon kedveli az élénkebb, feltűnőbb színű darabokat – akárcsak néhai anyósa – írta meg az Elle.