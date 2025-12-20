Katalin és Vilmos üzenete felrobbantotta az internetet

A walesi család új fotójáról beszél most mindenki. Katalin hercegné és Vilmos herceg a közösségi médiában kívánt kellemes ünnepeket mindenkinek. Egy olyan képet tettek közzé, amelyen a gyerekeikkel láthatóak, és még 2025 áprilisában készült.

Mindenkinek boldog karácsonyt kívánunk

– írták a bejegyzésükben.

A pár idei karácsonyi képeslapjára már sokan kíváncsiak voltak. A képet Josh Shinner fotós készítette, akinek a munkáját természetesen a rajongók máris elkezdték dicsérni a kommentszekcióban. A fotón a család egy nárciszokkal teli mezőn látható, ahogy összebújnak a kamera előtt.

December 5-én mutatkozott utoljára együtt az egész család

A walesi hercegi család legutóbb Katalin ötödik alkalommal megrendezett „Together at Christmas” karácsonyi énekes eseményén jelent meg együtt, december 5-én, pénteken. György, Sarolta és Lajos a szüleikkel együtt vett részt vett, így ők is támogathatták az édesanyjukat a kezdeményezésben.

Karácsonykor azonban várhatóan újra láthatjuk majd őket, hogy a királyi család többi tagjával együtt menjenek misére. Ezt követően a jókívánságokat fogadják azoktól az emberektől, akik az utcára vonulnak az ünnepekkor. Ilyenkor Katalin hercegné, Vilmos herceg és a gyerekeik nagyon sok ajándékot kapnak.

A templomi látogatás után a brit királyi család visszatér a Sandringham-kastélyba, ahol a karácsonyi ebéd során pulykát, burgonyát, tölteléket és egyéb finomságokat esznek majd. Később pedig együtt nézik meg III. Károly király beszédét a tévében. Korábban az is kiderült, hogy a királyi család tagjai általában vicces és olcsó ajándékokat adnak egymásnak.

Nehéz időszakon mentek keresztül

A tavalyi évben nemcsak Károly királynál diagnosztizáltak rákbetegséget, hanem Vilmos herceg feleségénél, Katalin hercegnénél is. A háromgyermekes édesanya 2024 januárjában tűnt el a nyilvánosság szeme elől, amikor hasi műtéten esett át. Két hónappal később pedig kiderült, hogy rákbetegséget diagnosztizáltak nála, ezért kezelésre volt szüksége.

A tavalyi évben a háromgyermekes édesanya csak ritka alkalmakkor mutatkozott a kamerák előtt, ugyanis a gyógyulására fókuszált. Tavaly szeptemberben pedig jó hírt közölt: befejezte a kemoterápiás kezelését. 2025 elején pedig azt mondta, hogy remisszióban van. De azóta is eltökélt célja, hogy segítse azokat, akik rákbetegséggel küzdenek. Idén már sokkal több nyilvános eseményen jelent meg, és természetesen ennek a rajongói is nagyon örülnek.

Károly király is jó híreket közölt

Károly király nemrég jó hírt közölt: egy előre rögzített videóüzenetben, amely a Channel 4 Stand Up To Cancer adásához készült, a brit uralkodó elmondta, hogy kezelése januárban jelentősen csökkenthető. Bár a remisszió szó nem hangzott el, a Buckingham-palota egyik szóvivője is megerősítette, hogy Őfelsége kiválóan reagált az eddig kapott kezeléseire. Ezért az orvosai tanácsára januártól a kezelés mostantól a megelőző fázisba lép, és a rendszeressége jelentősen csökkenthető, de ettől függetlenül folytatódik – írta meg az Elle.

Károly király így nyilatkozott: