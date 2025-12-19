Meghan Markle világos határt szabott apjának

A sussexi pár idén csak magukra és gyermekeikre koncentrál Montecitóban, apját, Thomas Markle‑t nem hívják meg az ünnepi otthonba

Harry herceg és Meghan Markle a karácsonyt ezúttal is a magánélet, a nyugalom és a gyermekeik számára épített új hagyományok jegyében szervezi meg. Úgy tudni, a montecitói ünnepre csak a hercegné édesanyja hivatalos, azokat a családtagokat, akikkel nem vagy alig beszélnek, nem hívták meg - írta a Life.

Új hagyományok, régi határok lehetne Meghan Markle és Harry idei karácsonyi mottója

Meghan Markle úgy véli, az előkészületek legalább olyan fontosak, mint maga a karácsony. A Szeretettel, Meghan Netflix-sorozatban a sussexi hercegné a karácsonyfája mellett arról is beszélt, mennyire imádja, ha a lakás tele van díszekkel. Idén először a gyerekeinek, Archie-nak és Lilibetnek saját maga készített adventi naptárt. A kis zsebekbe apró üzeneteket és meglepetéseket rejtett, ami egy új hagyomány megteremtése most a család számára. Lapinformációk szerint Harry herceg és Meghan Markle visszafogott ünnepet tervez. A források szerint velük lesz Meghan 69 éves édesanyja, Doria Ragland, aki rendszeresen részt vesz a család mindennapjaiban.

„Harry és Meghan számára a karácsony a boldogságról és minél meghittebb családi emlékek megteremtéséről szól. Nem akarják újra felidézni a múltbeli konfliktusokat, vagy bevonni azokat, akik fájdalmat okoztak nekik. A legfontosabb, hogy emlékezetessé tegyék Archie és Lilibet számára az ünnepet ”

− fogalmazott egy, a párhoz közel álló forrás, aki azt is megerősítette, hogy Meghan súlyosan beteg apjával való viszonya az ünnepi időszakban sem változik.

„Meghan világos határokat szabott – az apja és a többi családtagja, akikkel nem is tartja a kapcsolatot, karácsonykor sem lesz az életük része”

– mondta a család ismerőse és hozzátette, a pár szilveszterkor a barátaikkal külföldre utaznak.

Sandringhambe nem hívták meg őket

Amíg a sussexiek egy újabb karácsonyt töltenek a királyi családtól távol, az ünnepekre III. Károly norfolki otthonába, Sandringhamben utaznak. Bár a 41 éves Harry herceg több mint 18 hónap után szeptemberben végre találkozott apjával, a pár nem kapott meghívást a brit királyi család karácsonyára

Az első montecitói karácsony emlékét örökre őrzik

Harry herceg a Tartalék című memoárjában részletesen felidézte első montecitói karácsonyukat Meghannel és Archie-val.

„Elvittük Archie-t karácsonyfát venni Santa Barbarába. Megvettük az egyik legnagyobb lucfenyőt, ami csak volt. Hazavittük, és felállítottuk a nappaliban. Csodálatos volt. Hátrébb álltunk, csodáltuk, és számba vettük, mi mindenért vagyunk hálásak Új otthon. Egészséges kisfiú. Szenteste volt” − írta.

„Több barátunkkal is FaceTime-on beszélgettünk, köztük néhány brittel is. Néztük, ahogy Archie a fa körül rohangál és ajándékokat bontottunk. A windsori családi hagyományokhoz híven” − olvasható a memoárban.

A gyerekek most már megértik az ünnep lényegét

Meghan Markle több interjúban is hangsúlyozta, mennyire megváltozott számára az ünnepek jelentése, amióta anya lett.

2024-ben így fogalmazott:

„Amikor még nagyon kicsik, egyszerűen csak élvezed, hogy ott vannak, de még nem értik azt, ami körülöttük történik. De most abban a korban vannak, hogy tudják, mit jelent a karácsony, én pedig alig várom, hogy az ő szemüvegükön keresztül lássam.”