Kikészítette a botrány András herceget

A kegyvesztett András herceg a közelgő ünnepek idején egyre inkább érzi, mennyire elszigetelődött a többi embertől és családtagjaitól. A volt herceg közeli ismerőse szerint már tárgyakkal beszélget, mert senki sem szól hozzá.

A rangját vesztett András herceg rossz mentális állapotban van

York korábbi hercegét a napokban másik nagy csapás érte, az utolsó, még hozzá kapcsolódó címét is elvették tőle. Rövid idő alatt a volt herceg elvesztett a jó hírét, a családjait, a rangjait és az otthonát is.

A botrány miatt az emberek nem akarnak érintkezni a volt herceggel, a költözés miatt elvesztette alkalmazottait és barátai is elhatárolódtak tőle. Úgy tűnik, csak saját gyermekei tudják elviselni a jelenlétét, de a karácsony közeledtével újabb probléma elé néznek.

András két lánya, Beatrix és Eugénia hercegnők meghívást kaptak, hogy a királyi családdal töltsék a karácsonyt. Ha a hercegnők elfogadják a meghívást, akkor teljesen magukra hagyják a szüleiket az ünnepekre.

Mindezek miatt a volt herceg a bennfentesek szerint aggasztó mentális állapotban van. A forrás szerint András elkezdett beszélni a plüssmackó-gyűjteményéhez és emberekként kezeli a játékokat.

„Teljesen antropomorfizálta őket, azt mondogatja, hogy meg van győződve arról, hogy a Royal Lodge-ból való elköltözés nehéz lesz számukra, mert, ahogy mondja, az az ő otthonuk is. Úgy tűnik, a kilakoltatás teljesen kikészítette, folyton azt mondja az ismerőseinek, hogy a mackók nem tudnak megbirkózni a változással. Mintha a saját érzelmeit vetítené ki rájuk, ahogy a kisgyerekek szokták”

A volt herceg az ágyán tartotta a játékokat, valószínűleg velük is aludt. Az elszigeteltsége miatt pedig még jobban támaszkodik a plüssökre - írja a Ripost.