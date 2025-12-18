2025. december 18., csütörtök

Előd

Ittas vezetésen kapták Majkát a rendőrök

Az ismert előadót ittas vezetésen kapták. A műsorvezető a közösségi oldalán elismerte, hogy hibázott. Majka az elmúlt időszakban sorozatos botrányaival került a figyelem középpontjába.

Majka
Fotó: Facebook / Majka

Az ismert előadót, Majkát ittas vezetésen érték a rendőrök. Az esetről a műsorvezető számolt be a közösségi oldalán, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

„Egy címeres ökör vagyok. Egy nehéz és pörgős év végén, egy koccintás után tegnap este későn indultam haza kocsival. Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna. Mérhetetlenül sajnálom, a következményeket vállalom. Sajnálom, nincs rá mentség” – írta bejegyzésében Majka, azaz Majoros Péter.

