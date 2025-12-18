András herceg bűntudatot próbál kelteni a lányaiban

A hét elején lapunk is beszámolt arról, hogy lencsevégre kapták, amint Beatrix hercegnő, és a testvére, Eugénia hercegnő mosolyogva érkeztek meg Londonba a családi karácsonyra.

A fotók alapján a két hercegnő továbbra is jó viszonyt ápol a rokonaival, annak ellenére is, hogy a szüleik nem kaptak meghívást a családi gyűlésre. András herceg lányai vidámnak és kisimultnak tűntek a helyszíni képeken.

A Mirror szúrta ki, hogy jogfosztott herceg - új nevén Andrew Mountbatten-Windsor - úgy döntött, hogy miközben ellepték Londont az újságírók és a fotósok, ő nyilvánvalóvá teszi, hogy mit érez a családi karácsonnyal kapcsolatban. A lapnak nyilatkozó szakértő szerint András szándékosan a fotósok felé lovagolt, hogy mélabús képek készüljenek róla. A szakértők szerint a gesztusával a lányaiban akart lelkiismeret-furdalást kelteni.

Judi James testbeszéd- és kommunikációs szakember szerint az látszott a korábbi hercegen, hogy próbálta erősnek és magabiztosnak mutatni magát, de közben mérhetetlenül magányos, és szomorú volt.

„Összeszorított fogakkal, és előre szegezett tekintettel ült a lován, annak ellenére, hogy szakadt az eső. Átázott ruhában, és leverten lovagolt, és egyáltalán nem mutatta a lovaglás örömének szikráját sem. Tökéletesen az ellentétét mutatta annak, amit a lányai éreznek jelenleg. Nem nehéz felfedezni a kontrasztot a lányai, és az ő viselkedése között. Ha nem szeretnéd, hogy a családtagjaid bűntudatot érezzenek miattad, akkor inkább vidáman integetsz nekik, és nem letörten lovagolsz a fotósok előtt" - zárta sorait a szakértő, írja a Life.