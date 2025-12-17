Károly király csak egy unokájának képét tette ki a Clarence House-ban

Bennfentesek szerint a 77 éves uralkodó londoni rezidenciájában egyetlen kiállított unokafotó szimbolikus jelentőségű, és élesen megmutatja, ki áll ma igazán közel Károly királyhoz.

Egy fotó mind felett Károly király otthonában

Károly király a hétköznapjait a londoni Clarence House-ban tölti, abban az épületben, amelyet elhunyt nagyanyjától örökölt, és amelyet személyes tárgyakkal rendeztek be. Itt találkozott szeptemberben Harry herceggel is, akit előtte 2024-ben a rákdiagnózisa nyilvánosságra hozatala után látott utoljára. Nemrégiben a Clarence House-t rövid időre megnyitották a nyilvánosság előtt Kamilla királyné jótékonysági teadélutánján. Az esemény ritka alkalmat teremtett arra, hogy mások is betekinthessenek uralkodó privát munkaterébe és láthassák a gondosan őrzött családi fényképeit. A rendezvényen készült felvételeken egy sötét fából készült íróasztalon, a vendégek számára elhelyezett székek mellett egy bekeretezett fotó volt látható: György herceg képe. A felvételen Károly király a karjában tartja Vilmos herceg és Katalin hercegné fiát a keresztelőjén, 2013-ban, a St. James-palotában.

Károly király íróasztala praktikus és személyes egyben

György herceg fotója mellett Károly íróasztalán ott látható néhai édesanyja, II. Erzsébet királynő fényképe is, aki 2022-ben, 96 éves korában hunyt el, valamint egy részben eltakart fekete-fehér kép, amelyről feltételezik, hogy a fiatal Károlyt ábrázolja. Az íróasztal egyszerre praktikus és nagyon személyes is: könyvekkel és iratokkal van tele, ami arra utal, hogy rendszeresen használják, nem csupán reprezentációs célokat szolgál.

Az uralkodónak öt unokája van

Károly korálynak öt unokája van, hárman, György, Sarolta és Lajos Vilmos herceg és Katalin gyermekei. Az uralkodó emellett Harry herceg és Meghan Markle két gyermekének, a 6 éves Archie hercegnek és a 4 éves Lilibet hercegnőnek is nagyapja. Királyi szakértők szerint beszédes, hogy a Clarence House-ban látható fényképeken a sussexi gyermekek egyike sem szerepelt, igaz őket évek óta nem is látta, pedig nagyon vágyik rá, sőt, Lilibettel csak egyetlen egyszer találkozott. Az azonban, hogy csak Györgyről van kint kép, egyáltalán nem biztos, hogy végleges elhatárolódást jelent Harryéktől, ugyanis a Clarence House-ban továbbra is ki van állítva egy esküvői fotó arról, ahogy Károly király Meghan Markle-t az oltárhoz kíséri - írja a life.hu.