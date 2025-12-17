III. Károly király újabb kényes helyzettel néz szembe

A kegyvesztett András herceg hamarosan elhagyja windsori otthonát, és minden jel szerint a Sandringham birtok egyik ingatlanába költözik. A költözés nemcsak presztízskérdés, hanem komoly anyagi vonzattal is járhat, hiszen a hírek szerint az uralkodó vállalja öccse lakhatásának költségeit.

Újabb költségek hárulhatnak III. Károly királyra, miután öccse, Andrew Mountbatten-Windsor elhagyja jelenlegi windsori otthonát. A kegyvesztett királyi családtag, András herceg várhatóan a Sandringham birtok területére költözik, ahol a lakhatásával járó kiadásokat a hírek szerint az uralkodó fedezi majd.

Ide költözhet a kegyvesztett András herceg

Bár Andrew új lakhelyét hivatalosan nem erősítették meg, mivel a Sandringham Estate magántulajdonban van, brit sajtóértesülések szerint a volt herceg a birtokhoz tartozó Marsh Farm nevű ingatlanba költözhet. A feltételezéseket erősíti, hogy a Sandringham House közelében, Wolferton falu mellett fekvő épületre nemrég kiterjesztették a légtérkorlátozást, ami jellemzően csak kiemelten védett királyi ingatlanokra vonatkozik.

A Marsh Farm a sandringhami birtokhoz tartozik, amely az uralkodó személyes tulajdonában áll. Amennyiben Andrew térítésmentesen költözhet be az ingatlanba, az kizárólag III. Károly király döntése lehet, tulajdonosi jogkörében eljárva.

A beszámolók szerint a Marsh Farm négy hálószobával és fürdőszobával, valamint két fogadótérrel rendelkezik, ám az épület jelenleg átfogó felújítás alatt áll, mivel évek óta lakatlan volt. A Sandringham House, ahol a királyi család hagyományosan a karácsonyt tölti, mintegy 13 kilométerre található az ingatlantól. Értesülések szerint a korábbi yorki herceg nem örül a váltásnak, mivel új otthonát túlságosan szűkösnek tartja a megszokotthoz képest – írja a The Sun alapján a life.hu.

Károly király öccsének jövő októberig kell elhagynia a Royal Lodge-ot

Andrew-nak hivatalosan 2026 októberéig kell elhagynia jelenlegi, 30 szobás Royal Lodge-i rezidenciáját, ám a költözés előkészületei már most zajlanak: értesülések szerint személyes tárgyainak egy része már raktárba került. Lakhatási körülményeinek finanszírozása ugyanakkor a jövőben is testvérére hárulhat.

A norfolki költözés hátterében az is szerepet játszik, hogy kiderült: Andrew egy Crown Estate-hez tartozó ingatlanban él, ahol csupán jelképes bérleti díjat fizetett, ráadásul azt is csak eseti jelleggel. A Sandringham birtokra való áthelyezéssel a királyi család igyekszik elkerülni a közpénzekkel kapcsolatos további vitákat.

III. Károly király állja Andrew költségeit

Cameron Walker, a GB News királyi tudósítója szerint nem véletlen a választás. Úgy fogalmazott, sokatmondó, hogy Andrew egy olyan ingatlanba költözhet, amely a Mountbatten–Windsor család magántulajdonában áll, így fenntartása nem terheli az adófizetőket. Mint mondta, az ottani költségeket kizárólag III. Károly király állja majd, testvéri támogatásként.

Ebből él a bukott András herceg

Andrew személyes vagyonáról kevés hivatalos információ áll rendelkezésre, ám Andrew Lownie történész és életrajzíró szerint a herceg anyagi helyzete stabil. A The House of York: The Rise and Fall című könyv szerzője egy podcastbeszélgetésben elmondta, Andrew korábban jelentős jövedelemhez jutott haditengerészeti nyugdíjából, diplomáciai megbízatásából, valamint a királynői apanázsból, és az évek során kiterjedt üzleti kapcsolatrendszert épített ki.

Lownie szerint ezért alaptalan az aggodalom, hogy Andrew ne tudná finanszírozni életmódját, még akkor is, ha hivatalos királyi szerepet már nem tölt be.

A palota mindenesetre nem kíván részleteket közölni Andrew új otthonáról. Hivatalos álláspontjuk szerint a király testvére magánszemélynek számít, a Sandringham Estate pedig magánbirtok, így az ottani elhelyezéssel kapcsolatos információk nem tartoznak a nyilvánosságra.