III. Károly király duzzadt ujjai újra a figyelem középpontjába kerültek

Az uralkodó kezeinek feltűnő megjelenése már a koronázása óta rendszeresen témát ad a közvéleménynek. III. Károly király duzzadt ujjai ismét reflektorfénybe kerültek a karácsonyi időszak közeledtével.

A 77 éves brit király kezeinek furcsa kinézete már a 2023-as koronázása óta rendszeresen témát ad a közvéleménynek, különösen azóta, hogy a hivatalos dokumentumok aláírásáról készült felvételeken sokaknak szemet szúrtak az úgynevezett „kolbászszerű” ujjak. III. Károly király duzzadt ujjai most ismét a figyelem középpontjába kerültek.

III. Károly újra duzzadt ujjai miatt került a figyelem középpontjába

A koronázás előkészületei során készült felvételeken például az is látható volt, amint Károly és legidősebb fia, Vilmos herceg nehezen boldogultak az ünnepi köntös rögzítésével. Egy dokumentumfilmben maga az uralkodó is tréfásan utalt saját „kolbászos ujjaira”, egy olyan kifejezést használva, amelyet korábban is emlegetett nyilvánosan.

A becenév az évek során a királyi folklór részévé vált: rendszeresen felbukkan a közösségi médiában, sőt még egy, a Glastonbury fesztiválon kifüggesztett zászlón is megjelent. Károly láthatóan nem viseli nehezen a figyelmet, sőt, korábban többször is humorral kezelte a megjegyzéseket. Egy 2012-es ausztráliai útja után például könnyedén viccelődött a hosszú repülés miatti duzzanaton, most pedig újra az uralkodó virsliujjairól beszél mindenki.

Ilyen betegségre utalhatnak Károly király ujjai

Howard Hodgson királyi életrajzíró The Man Who Will Be King című könyve szerint Károly már jóval korábban is utalt erre a sajátos adottságára. Egy Vilmos herceg születése után írt magánlevelében így fogalmazott: rendkívül büszke és boldog, fia pedig „meglepően étvágygerjesztő”, ráadásul „pont olyan kolbász alakú ujjai vannak, mint az enyémek” – írja a Radar Online alaján a life.hu