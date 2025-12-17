Hamarosan kiderül, mennyi bengáli tigris él a nepáli vadonban

A műveletet a legnagyobb nemzeti parkban, a déli Csitvanban kezdték meg, de kiterjed a Banke, a Bardija és a Szuklafanta nemzeti parkokra is - közölte Abinas Thapa Magar, a nepáli kormány szóvivője.

Felmérik a tigrispopulációk lakóhelyének állapotát, az állatok zsákmányhoz jutásának lehetőségeit, illetve az emberekkel való konfliktusaikat is - mondta el a Csitvan Nemzeti Park szóvivője.

A kihalás fenyegette vadon élő nagymacskák számát a himalájai ország állatkertjeiben 2010 óta már sikerült a háromszorosára növelni.

A jelenleg rendelkezésre álló legfrissebb statisztika szerint az országban 355 királytigris él vadon.

Világszerte a Természetvédelmi Világalap (WWF) legfrissebb - 2023-as - adatai szerint valamivel több mint 5500 bengáli tigris él szabadon, ami mindazonáltal jelentős növekedést jelent a 2010-ben összeszámlált 3200-hoz képest.

A nepáli hatóságok szintén törekszenek az orrszarvúk megvédelmezésére, amelyeknek a száma az 1960. évi mintegy százról 2021-re 752-re nőtt, valamint a hópárducokéra, amelyekből áprilisban közel négyszázat számláltak meg.