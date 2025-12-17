Ez volt a karácsony íze a Buckingham-palotában

Erzsébet királynő soha nem volt rest bemenni a konyhába, és elkészíteni a legfinomabb fogásokat. Ez a puding volt az a recept, amit az egész család imádott, és amely a néhai uralkodó számára is a legkedvesebb volt.

Minden családban van egy olyan recept, amely generációkon átívelő, és ami szinte már a karácsony jelképe. Nem biztos, hogy bonyolult, sem az, hogy annál nem létezik jobb étel, mégis ez a karácsony íze. Ezeknek sok esetben még pontos receptje sincs, sokan csak érzésre készítik, és így száll át a fiatalabbakra. Természetesen, Erzsébet királynő életében is volt egy ilyen fogás, amely egyébként nem bonyolult, de az előkelőség mindig is rajongott érte - írja a life.hu.

Ez a recept Erzsébet királynő kedvence volt karácsonykor

Erzsébet királynő az ételek terén nagy hangsúlyt fektetett a jó minőségű alapanyagokra, úgy gondolta, ha ez megvan, akkor egy étel rossz már nem lehet, emellet voltak különös étkezési szokásai is... Ahhoz azonban ragaszkodott, hogy mindig friss hozzávalókat válasszon, és kedvelte a természetes ízesítést. Egyébként kevesen tudják, de a néhai uralkodó kifejezetten jó volt a konyhában! Akár omlós tésztát készített, akár krémes tölteléket, ösztönösen tudta, mikor kell még várni egy kicsit, és mikor jött el a pillanat, amikor minden tökéletes. A konyhája olyan hely volt, ahol mindenki megnyugodott, és ahol egy egyszerű étel is képes volt feloldani a feszültségeket. Hiába a sok házvezető és szakács, ő szeretett néha elidőzni a konyhában. És bár ezt készítette karácsonykor, a kedvence egy igen bizarr sütemény volt.

Hozzávalók Erzsébet királynő ikonikus pudingjához:

125 gramm liszt

125 gramm vaj

125 gramm barna cukor

250 gramm zsemlemorzsa

250 gramm mazsola

250 gramm aranymazsola

150 gramm kandírozott narancshéj

2 tojás

1 nagy alma reszelve

1 teáskanál fahéj

1 teáskanál szerecsendió

1 teáskanál szegfűszeg

1 narancs leve

kevés tej, ha a massza túl sűrű lenne

Így készítsd el otthon a királynő kedvenc édességét

A hozzávalókat egy nagy tálban keverd össze úgy, hogy sűrű, ragacsos masszát kapj. A vaj és a cukor legyen puha, hogy szépen vegyüljön minden más alapanyaggal. Ha ezzel megvagy, jöhet a gőzölés, amely a puding lelke. Tedd a masszát egy kivajazott tálba, fedd le szorosan sütőpapírral, majd alufóliával, és helyezd egy magas falú lábasba. Engedj köré vizet, és lassú tűzön gőzöld több órán át. A palotában ezt mindig legalább négy órán át tették, mert így vált igazán omlóssá és gazdaggá.