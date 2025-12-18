Andrew Mountbatten-Windsor csak a plüssmackóival beszélget

York korábbi hercege életének egyik legsúlyosabb krízisét éli. Bennfentesek szerint a Royal Lodge-ból való kilakoltatása és társadalmi elszigetelődése odáig vezetett, hogy Andrew Mountbatten-Windsor már csak plüssmackóiban talál érzelmi támaszt.

A Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt kirobbant botrányok után Andrew Mountbatten-Windsor elveszítette királyi címeit, nyilvános támogatottságát és korábbi pozícióját a monarchián belül. Bár a vádakat következetesen tagadta, a tekintélye odalett. A következő hónapokban el kell hagynia a windsori Royal Lodge-ot és a Sandringham-birtok egyik ingatlanába költözik. A volt herceg a bennfentesek szerint aggasztó mentális állapotban van és szinte emberként kezeli plüssállatait.

Andrew Mountbatten-Windsornak a plüssmackói jelentik az érzelmi kapaszkodót

Egy, a herceget állítólag jól ismerő bennfentes számolt be András viselkedésének megváltozásáról. Elmondta, a volt yorki herceg a címei elvétele óta már-már valódi személyként kezeli plüssállatait, és nem engedi, hogy bárki megérintse őket. „Teljesen antropomorfizálta őket, azt mondogatja, hogy meg van győződve arról, hogy a Royal Lodge-ból való elköltözés nehéz lesz számukra, mert, ahogy mondja, az az ő otthonuk is” − nyilatkozta. „Úgy tűnik, a kilakoltatás teljesen kikészítette, folyton azt mondja az ismerőseinek, hogy a mackók nem tudnak megbirkózni a változással. Mintha a saját érzelmeit vetítené ki rájuk, ahogy a kisgyerekek szokták” − tette hozzá.

Teljesen magányos, légüres térbe került

A bennfentes arról is beszélt, hogy Andrew Mountbatten-Windsor társasági élete gyakorlatilag megszűnt. „Lehet, hogy szánalmasan hangzik, ahogy viselkedik, de valóban szánalmas a helyzete, csak a plüssmackók, valamint elhunyt anyja corgijai a társai, akikre úgy érzi, hogy számíthat. Magányos farkas lett, címek, pénz és a régi otthona nélkül maradt. Teljesen elszigetelődött. Sosem viselte jól a magányt, így nem meglepő, hogy kezd becsavarodni ” −idézi az Express alapján a life.hu.

Sarah Ferguson is magára hagyja

Azt pedig már egy ideje tudni lehet, hogy a felújításra szoruló Royal Lodge-ban jelenleg is vele élő volt felesége, Sarah Ferguson nem követi Sandringhambe. Úgy tudni, Sarah saját otthont keres majd Windsorban.