Nicole Kidmant felszabadította a válás

Iparági források szerint Nicole Kidman új alkotói korszakot nyit: a színésznő a válását követően tudatosan olyan érzéki, határokat feszegető szerepeket keres, amelyek korábban feszültséget okoztak a Keith Urbannal való házasságában.

Úgy tudni, Nicole Kidman és Keith Urban kapcsolatában az egyik legnagyobb konfliktusforrást a színésznő szerelmi jelenetei jelentették. A Babygirl Oscar-díjas színésznője most kifejezetten élvezi, hogy megszabadult azoktól a korlátoktól, amelyek korábban befolyásolták szakmai döntéseit.

Keith Urban látni se bírta Nicole Kidman intim jeleneteit

Bennfentesek szerint Keith Urban sosem tudott igazán megbarátkozni Nicole Kidman érzéki szerepeivel. „Keith világossá tette, hogy nem érzi jól magát, ha Nicole-t szexjelenetekben kell látnia, bár állítólag soha nem mondta ki nyíltan, hogy ne csinálja” − nyilatkozta a pár egyik ismerőse, aki hozzátette, Urban különösen attól tartott, hogyan ítélik meg ezt mások. Elmondta, Keith-t zavarta a gondolat, hogy feleségét más férfiak is megérintik, még akkor is, ha az intimitás csak a kameráknak szólt. Kidman ugyan folyamatosan igyekezett megnyugtatni férjét, ám ez idővel érzelmileg kimerítővé vált számára. Bár a színésznő állítólag nem akart elválni, a kapcsolat lezárása mégis jelentős megkönnyebbülést hozott. „A közeli barátai, sőt felnőtt gyerekei is látták, mennyire megviselte Keith féltékenykedése, és csendben örülnek, hogy végre megszabadult tőle” − idézi a bennfentest a RadarOnline.

Tudatos karrierváltásra és még merészebb szerepekre készül

Kidman barátai és kollégái most azt szeretnék, ha a színésznő még jobban kibontakozna. „Az a tény, hogy még mindig összetett, érzéki, ötvenes évei felett járó nőket alakít, örömteli” – mondta egy forrás, hozzátéve, hogy Nicole-nak olyan partnerre van szüksége, „aki ezt felismeri, és elég férfias ahhoz, hogy kezelje”. Ahogy a 19 évig tartó házasság a végéhez közeledett, Kidman PR-csapata egyértelműen jelezte a filmipar szereplőinek: a színésznő továbbra is nyitott, sőt, még nyitottabb a provokatív, határokat feszegető szerepekre.

Egy forrás szerint a válás felszabadította Kidmant: „Ha valami, akkor a Keith-tel kötött házasságának vége azt jelenti, hogy már csak maga dönti el, mit hajlandó megtenni egy pikáns szerepért.” Nicole Kidman állítólag arra is készen áll, hogy végre elmondja a saját történetét. Sajtóértesülések szerint a színésznő őszinte, mindent feltáró önéletrajzi könyvön dolgozik, amelyben nemcsak szakmai pályafutásáról, hanem házasságainak nehéz időszakairól is mesél – írta meg a Life.