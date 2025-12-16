Angelina Jolie büszkén mutatta meg a műtét utáni hegeit

A világsztár nők millióit szeretné inspirálni, ezért úgy döntött, hogy megmutatja a nyilvánosságnak, hogy milyen nyomokat hagyhat a nők testén egy masztektómia. Angelina Jolie most először mutatta meg, hogy milyen hegeket visel magán azóta, mióta 2013-ban eltávolították a melleit.

Angelina Jolie nemrég kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy milyen kihívásokon ment keresztül, miközben beavatkozások során esett át az egészsége érdekében

Angelina Jolie mindig is nyíltan beszélt arról, hogy 2013-ban kettős masztektómiát végeztek el rajta, miután az orvosok felfedezték, hogy mutációt hordoz a BRCA1 génjében, amely drámaian növeli az emlőrák kockázatát. A színésznő néhány évvel korábban veszítette el az édesanyját, akit tragikusan fiatalon, 56 évesen győzött le a gyilkos kór. Ezen kívül Angelina Jolie nagymamája, és nagynénje is mellrák következtében hunyt el. Így nem volt kérdés, hogy a híresség kés alá fekszik, és mindent megtesz annak érdekében, hogy megelőzze a betegség kialakulását.

Angelina Jolie büszke rá, hogy több millió nővel együtt osztozik a sebein

Az Oscar-díjas színésznő nemrég kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy milyen kihívásokon ment keresztül, miközben beavatkozások során esett át az egészsége érdekében. A The Times France magazinnak adott interjújában kiemelte, hogy a műtét utáni hegek a mai napig emlékeztetik rá, hogy mennyi nővel osztozik közös sorson.

Ezeket a hegeket rengeteg olyan nővel osztom meg, akiket ismeretlenül is szeretek. Mindig meghatódom, amikor egy sorstársam megosztja velem a saját sebeit. Azért vállaltam, hogy a Times címlapján népszerűsítsem az emlőrák megelőzését, mert ígéretet kaptam rá, hogy a lap információkat fog megosztani a nőkkel a megelőzésről, és a mell egészségéről

– olvasható a világsztár interjújában.

Az 50 éves Angelina Jolie 2013 elején feküdt kés alá először, amikor preventív, kettős masztektómián esett át, később pedig 2015 márciusában a petefészkeit, és a petevezetékeit is eltávolíttatta, miután kiderült, hogy a génjei miatt magasabb a petefészekrák kialakulásának kockázata is. Éppen ezért szeretné elérni, hogy minél több információhoz juthassanak hozzá a betegségre hajlamos nők a megelőzéssel, és a szűrésekkel kapcsolatban – írta meg a Life.

„A szűréshez, és az ellátáshoz való hozzáférés nem függhet senki anyagi lehetőségeitől, vagy attól, hogy hol él. Az egészségügyi döntéshozóknak felelőssége, hogy minden nő számára rendelkezésre álljanak a megfelelő információk, és támogassák őket abban, hogy milyen döntéseket hoznak az egészségük érdekében” - tette hozzá a világsztár.