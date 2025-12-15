Sokkoló részletek a Ponyvaregény sztárjának haláláról

Pénteken holtan találták A Ponyvaregény és A maszk sztárját New York-i otthonában. A 60 éves Peter Greene arccal lefelé feküdt a földön, vérző sérülések voltak rajta, a holtteste mellett pedig egy kézzel írt levél hevert.

Az amerikai sajtónak először egy szomszéd számolt be elsőként a megrázó látványról: „Peter Greene a padlón feküdt, az arcán sérülések voltak, mindenhol vér volt…” – idézte fel. A lakásban talált papírlapon ez állt: „Még mindig Westie vagyok” – ez egy utalás a ’70-es évek hírhedt ír–amerikai bandájára, amely a Hell’s Kitchen negyedben működött.

A rendőrség péntek délután 3:25-kor érkezett Peter Greene Lower East Side-on található Clinton Street-i lakásához. A színészt eszméletlenül találták, de nem sokkal később a helyszínen halottnak nyilvánították. A hatóságok szerint idegenkezűségre utaló jel nem merült fel, a halál körülményeit és pontos okát az orvosszakértő vizsgálja. Peter Greene 16 éves fiát, Rydert hagyta maga után – írja a life.hu.

A színész halálhírét menedzsere, Gregg Edwards erősítette meg, aki megrendülten emlékezett meg róla: „Peter valóban generációnk egyik legtehetségesebb színésze volt. Óriási szíve volt, hiányozni fog. Nagyszerű barát volt.”

A menedzser szerint Peter Greene halála sokkolta a környezetét, ugyanis éppen egy új filmre készült: Mickey Rourke oldalán szerepelt volna a Mascots című független thrillerben.

Peter Greene 2000 után szinte csakis kizárólag B-kategóriás filmekben és ócska koppintásokban kapott szerepet. Sikertelenségében pedig minden bizonnyal közrejátszott az is, hogy a színész már a ’90-es években súlyos kábítószer-függőséggel küzdött, melyet a 2000-es években sem tudott leküzdeni. Noha 1998-ban még azzal került címlapra, hogy maga mögött hagyta káros szenvedélyét, közel 10 évvel később már amiatt szerepelt a hírekben, hogy letartóztatták kábítószer-birtoklása miatt. Utolsó heteiben, hónapjaiban több rajongója is összefutott vele New York utcáin, és mindenki úgy számolt be a találkozásról, hogy egykori kedvence nagyon nincs jó bőrben, úgy tűnt, továbbra sem tudta leküzdeni addikcióit.