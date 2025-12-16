Nyilvánosságra került A Ponyvaregény sztárjának egyik utolsó telefonbeszélgetése, amelyet mindössze két nappal a halála előtt folytatott egy közeli barátjával. Peter Greene a jövőről és egy közelgő műtétről beszélt.

Nyilvánosságra került Peter Greene egyik utolsó telefonbeszélgetése, amelyet mindössze néhány nappal a halála előtt folytatott egy közeli barátjával. A 60 éves korában elhunyt színészt december 12-én, pénteken késő délután találták holtan New York Lower East Side-i lakásában – írja a life.hu.

A színész halálának hírét Greene egykori menedzsere és barátja, Gregg Edwards erősítette meg. Elmondása szerint két nappal a halála előtt, szerdán beszélt utoljára a színésszel telefonon. A beszélgetés során mindketten közelgő műtétjeikről meséltek egymásnak: Edwardsnak pénteken egy jóindulatú daganat eltávolítására készült műtétje lett volna a tüdeje közelében, míg Greene sérvműtét előtt állt.

Edwards a The New York Postnak úgy fogalmazott, a beszélgetés teljesen hétköznapi volt. Greene kissé idegesnek tűnt a műtét miatt, de nem aggódott különösebben. Azt mondta, nem komoly beavatkozásról van szó, és kölcsönösen sok sikert kívántak egymásnak. Edwards szerint ez volt az utolsó alkalom, hogy beszéltek. Több mint egy évtizede voltak barátok.

A rendőrség tájékoztatása szerint Greene halálának pontos okát az orvosszakértő még nem állapította meg, idegenkezűség gyanúja nem merült fel. A New York Daily News arról számolt be, hogy a színész lakásából több mint 24 órán keresztül szólt a zene, ami miatt ellenőrzést rendeltek el.

Peter Greene a kilencvenes évek egyik emlékezetes karakterszínésze volt, akit elsősorban ikonikus negatív szerepeiről ismertek. Quentin Tarantino Ponyvaregény című filmjében ő alakította Zedet, a szadista biztonsági őrt, míg A maszkban Jim Carrey és Cameron Diaz oldalán a maffiózó Dorian Tyrell szerepében tűnt fel. Edwards szerint ez utóbbi volt Greene legjobb alakítása.