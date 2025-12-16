Így kaphatunk karácsonyi képeslapot a brit királyi családtól

Sokan nem is sejtik, de egy kis figyelmességért cserébe bárki kaphat karácsonyi üdvözlőlapot Károly királytól vagy Vilmos hercegtől. A brit királyi család ugyanis tényleg válaszol az ünnepi jókívánságokra – akár a te postaládádban is landolhat egy hivatalos képeslap tőlük.

Sokan azt gondolják, hogy a brit királyi családtól karácsonyi üdvözlőlapot kapni csak a felső tízezer kiváltsága. A valóság azonban egészen más: ha valaki időben postára adja jókívánságait, jó eséllyel választ kap a Buckingham-palota vagy a Kensington-palota hivatalos levélpapírján. A királyi család tagjai – különösen Vilmos herceg és Katalin hercegné – valóban időt szánnak arra, hogy ünnepi köszöntőt küldjenek azoknak, akik levélben fordulnak hozzájuk – írja a life.hu.

A karácsonyi képeslapküldés az Egyesült Királyságban régóta élő szokás. A királyi család pedig – minden modernizáció ellenére – továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a hozzájuk érkező jókívánságokra udvarias, hivatalos választ küldjenek. Ez az apró gesztus azt üzeni: a monarchia figyel azokra, akik érdeklődnek irántuk.

A legegyszerűbb út, ha karácsonyi üdvözlőlapot vagy levelet küldünk az alábbi címre:

TRH The Prince & Princess of Wales

Kensington Palace

London

United Kingdom

W8 4PX

A cím a walesi hercegi pár hivatalos irodájához tartozik, az itt dolgozók kezelik a beérkező küldeményeket. A protokoll szerint minden levélre igyekeznek válaszolni – általában elegáns, fényképpel ellátott kártyát kap a feladó, amelyen a hercegi pár jókívánságai szerepelnek. A királyi család más tagjai, köztük Károly király és Kamilla királyné is fogadnak ünnepi üzeneteket. A hozzájuk érkező képeslapokra jellemzően a Buckingham-palotából vagy a Clarence House-ból érkezik a válasz.

A válasz szempontjából nincs különösebb követelmény: egy rövid, udvarias ünnepi jókívánság bőven elegendő. Érdemes jól látható helyen feltüntetni a pontos címet, amire választ várunk.

A karácsonyi időszakban hatalmas mennyiségű küldemény érkezik a királyi családhoz, ezért minél korábban érdemes postára adni a lapot. Sok rajongó szerint november vége, december eleje az ideális időpont, de a paloták a két ünnep között is küldenek visszajelzéseket.