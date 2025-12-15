Baljós jelek előzték meg Diana hercegné tragédiáját

A tragédia előtti órákban súlyos veszekedés robbant ki Diana és Dodi Al Fayed között. Egyes források szerint ez a heves vita baljós előjele volt annak, ami aznap éjjel történt Diana hercegnével.

Diana hercegné és Dodi Al Fayed kapcsolatáról évtizedek óta keringenek találgatások, most egy új beszámoló drámai részlettel egészíti ki a tragikus éjszaka történetét. Judy Wade királyi életrajzíró szerint a pár néhány órával a párizsi autóbaleset előtt nagyon összeveszett – már akkor is a paparazzik elől próbáltak menekülni. Wade ezt „a későbbi események baljós előjelének” nevezte – írja a life.hu.

Diana hercegné 1997 nyarán minden erejével azon volt, hogy maga mögött hagyja válása nyomasztó időszakát. A 36 éves hercegné New Yorktól Washingtonon át egészen a francia Riviéráig utazott, hogy kiszakadjon a londoni mindennapok és a sajtó állandó nyomása alól. Wade szerint Diana új életet kezdett, és kapcsolata az immár felnövőfélben lévő fiaival, Vilmos herceggel és Harry herceggel is harmonikus volt.

A magánélete azonban nem rendeződött. Mohamed Al Fayeddel való találkozása előtt pár hónappal szakított Hasnat Khan kardiológussal – az elválás nagyon megviselte. De jött Dodi, Mohamed fia, aki ostromolni kezdte: Wade beszámolója szerint Cartier órát, egy szobányi rózsát és egzotikus gyümölcsöket küldött a Kensington-palotába. A nyár végére kibontakozó románcot a sajtó fokozódó érdeklődése kísérte. A hercegnét és Fayedet minden lépésüknél paparazzik követték. Wade szerint Diana csak a figyelmét akarta elterelni Dodival, nem tervezett vele hosszú távú kapcsolatot.

A tragédia napján Diana és Dodi egy rövid szardíniai út után tértek vissza Párizsba, ahol meglátogatták a Windsor hercegének és hercegnéjének egykori otthonát, amely Mohamed Al Fayed tulajdonában volt. Út közben paparazzik üldözték őket, ők pedig megpróbálták lerázni őket. Wade szerint a feszültség ekkor csúcsosodott ki: a hercegné kétségbeesetten kérte Dodit, hogy lassítsanak, és ne kockáztassanak egy balesetet. „Mire megérkeztek a villába, nyilvánvaló volt, hogy Dianát valami nagyon felzaklatta. Sírt, és féltette saját biztonságát” – mondta Judy Wade.

A késő esti órákban történt baleset, amely mindkettejük életét követelte, a brit monarchia egyik legtragikusabb fejezetét hozta el. Wade szerint a délutáni veszekedés ijesztő előjele volt annak, ami még aznap éjjel bekövetkezett.