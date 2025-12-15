Bulvár
Baljós jelek előzték meg Diana hercegné tragédiáját
A hercegné órákkal a halála előtt durván összeveszett Dodival
Diana hercegné és Dodi Al Fayed kapcsolatáról évtizedek óta keringenek találgatások, most egy új beszámoló drámai részlettel egészíti ki a tragikus éjszaka történetét. Judy Wade királyi életrajzíró szerint a pár néhány órával a párizsi autóbaleset előtt nagyon összeveszett – már akkor is a paparazzik elől próbáltak menekülni. Wade ezt „a későbbi események baljós előjelének” nevezte – írja a life.hu.
Diana hercegné 1997 nyarán minden erejével azon volt, hogy maga mögött hagyja válása nyomasztó időszakát. A 36 éves hercegné New Yorktól Washingtonon át egészen a francia Riviéráig utazott, hogy kiszakadjon a londoni mindennapok és a sajtó állandó nyomása alól. Wade szerint Diana új életet kezdett, és kapcsolata az immár felnövőfélben lévő fiaival, Vilmos herceggel és Harry herceggel is harmonikus volt.
A magánélete azonban nem rendeződött. Mohamed Al Fayeddel való találkozása előtt pár hónappal szakított Hasnat Khan kardiológussal – az elválás nagyon megviselte. De jött Dodi, Mohamed fia, aki ostromolni kezdte: Wade beszámolója szerint Cartier órát, egy szobányi rózsát és egzotikus gyümölcsöket küldött a Kensington-palotába. A nyár végére kibontakozó románcot a sajtó fokozódó érdeklődése kísérte. A hercegnét és Fayedet minden lépésüknél paparazzik követték. Wade szerint Diana csak a figyelmét akarta elterelni Dodival, nem tervezett vele hosszú távú kapcsolatot.
A tragédia napján Diana és Dodi egy rövid szardíniai út után tértek vissza Párizsba, ahol meglátogatták a Windsor hercegének és hercegnéjének egykori otthonát, amely Mohamed Al Fayed tulajdonában volt. Út közben paparazzik üldözték őket, ők pedig megpróbálták lerázni őket. Wade szerint a feszültség ekkor csúcsosodott ki: a hercegné kétségbeesetten kérte Dodit, hogy lassítsanak, és ne kockáztassanak egy balesetet. „Mire megérkeztek a villába, nyilvánvaló volt, hogy Dianát valami nagyon felzaklatta. Sírt, és féltette saját biztonságát” – mondta Judy Wade.
A késő esti órákban történt baleset, amely mindkettejük életét követelte, a brit monarchia egyik legtragikusabb fejezetét hozta el. Wade szerint a délutáni veszekedés ijesztő előjele volt annak, ami még aznap éjjel bekövetkezett.