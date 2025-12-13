Elhunyt a Ponyvaregény és A maszk sztárja

Hatvanéves korában elhunyt Peter Greene, a 90-es évek emblematikus karakterszínésze, akit olyan filmekből ismerhet a közönség, mint a Ponyvaregény, a Közönséges bűnözők vagy A maszk.

Greene-t New York-i otthonában találták meg, menedzsere, Gregg Edwards szerint a lakásban majdnem egy teljes napja szólt a zene, ami felkeltette a figyelmüket, ezért mentek ki hozzá – írja a New York Post.

A rendőrség kizárta az idegenkezűséget, a halál pontos oka azonban egyelőre nem ismert.

Greene karrierje során emlékezetes, főként negatív karaktereket alakított: a Ponyvaregényben Zed, a szadista biztonsági őr, A maszkban pedig a főhős ellensége, a maffiafőnök Dorian szerepében tűnt fel. Az utóbbi években leginkább sorozatokban szerepelt, többek között a Magyarországon forgatott, a John Wick univerzumában játszódó The Continental című szériában, vette észre a hirado.hu.