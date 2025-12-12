Történelmi bejelentésre készül Károly király

Történelmi jelentőségű televíziós üzenetben szól a nyilvánossághoz III. Károly király, aki személyes hangvételben beszél majd rákdiagnózisáról és felépülési folyamatáról.

A 77 éves uralkodónál 2024 elején állapítottak meg egy daganatos betegséget, és azóta hetente kap kezelést. Ennek ellenére továbbra is aktívan látja el feladatait: az idei évben öt állami látogatáson is részt vett.

A brit királyi család kommunikációjában szinte példátlan, hogy egy államfő ilyen személyes orvosi témáról beszéljen nyilvánosan. A felvételt ma este mutatják be a Stand Up To Cancer 2025 című adománygyűjtő műsor részeként, amelyet a Cancer Research UK és a Channel 4 közösen szervez.

III. Károly király üzenete minden eddiginél személyesebb formában kívánja felhívni a figyelmet arra, hogy a rák korai felismerése életeket menthet — és arra biztatja az embereket, hogy kérjenek segítséget, és szükség esetén időben vegyenek részt szűrővizsgálaton – írja a Mandiner.