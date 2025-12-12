Szomorú közleményt adott ki Harry herceg

Néhány nappal ezelőtt Ausztrália a világ első olyan országává vált, ahol törvényileg korlátozzák a 16 éven aluli gyermekek hozzáférését a közösségi médiához. Harry herceg korábban támogatta a digitális reformokat, azonban most szomorúan fogadta a törvénymódosítás hírét.

Harry herceg és a felesége, Meghan Markle úttörőknek számítanak abban, hogy már évek óta kampányolnak a digitális reformokért. Alapítványuk, az Archewell korábban számtalan tanáccsal és ajánlással látta el a szülőket, hogy milyen módon védhetik meg a gyermekeiket a közösségi média veszélyeitől. Ennek ellenére a herceg rosszkedvűvé vált, miután megtudta, hogy Ausztráliában törvényileg tiltották meg, hogy a 16 évnél fiatalabbak hozzáférhessenek a közösségi platformokhoz. Most komor hangulatú közleményt adott ki az alapítványán keresztül – írja a life.hu.

Harry herceg az Archewell Alapítványon keresztül aggodalmának adott hangot, miután megtudta, hogy az edukáció, és a cégekre vonatkozó szabályozások helyett a gyerekek korlátozását választotta az ausztrál kormány. Szerinte más lehetőségek is lehettek volna.

„Büszkék vagyunk rá, hogy Ausztrália kormánya belátta, hogy ezek a techonológiai vállalatokat negatívan hatnak a fiatalokra, és kevés, vagy éppen semmilyen jogorvoslati lehetőség nincs arra, hogy megvédjük a gyerekeket. Így pedig nehéz megfékezni a vállalatok erejét. Ez merész és határozott fellépés volt, amely megmutatja, hogy a gyerekek elméje nem kizsákmányolható árucikk. Ezzel értékes időt nyerhetnek arra, hogy megélhessék a gyerekkorukat. Az igazság azonban az, hogy ez a tilalom csak a közvetlen károkat állítja meg, és végső soron csak sebtapaszként fog működni. Ez azért van így, mert a törvény nem foglalkozik azzal, hogy a technológiai cégek felelősségét firtassák, vagy esetleg büntessék. Nem kellett volna, hogy idáig fajuljanak a dolgok, de reméljük, hogy ez a tilalom csak a kezdete egy globális leszámolásnak" - írta Harry herceg alapítványának közleményében.