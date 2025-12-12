Rövid életűnek bizonyult a két színész kapcsolata

A színésznő néhány nappal ezelőtt hozta nyilvánosságra, hogy véget ért a kapcsolata az Elrabolva filmek sztárjával. Most azonban kiderült, hogy Liam Neeson a szakításuk ellenére is keresi, hogyan tehetne Pamela Anderson kedvére.

Rövid életűnek bizonyult Liam Neeson és Pamela Anderson kapcsolata. A két filmcsillagról mindössze a nyáron derült ki, hogy közeli kapcsolatba kerültek egymással a Csupasz Pisztoly forgatása alatt, majd a munka végeztével már egy párként utaztak haza Amerikába. A néhány hétnyi románc azonban véget ért, miután a munka elszólította őket egymástól.

Liam Neeson meglátogatta Pamela Andersont a szakítás után

A színésznő nemrég elárulta, hogy csodálatos heteket töltöttek együtt New Yorknban, azonban a munkáik miatt megbeszélték, hogy jobb lenne, ha inkább csak barátok maradnának.

„A forgatások után jöttünk össze, és rövid ideig romantikus kapcsolatot ápoltunk a színfalak mögött. Néhány meghitt hetet töltöttünk együtt Liam New York állambeli otthonában. Kertészkedtünk, és francia éttermekbe jártunk vacsorázni. Egyszer pedig még egy medvét is elűzött a konyhaablakból, miközben együtt reggeliztünk. A munka azonban elszólított minket, és a mézeshetek végén már a világ két távoli pontján kezdődtek meg a forgatásaink, ezért úgy döntöttünk, hogy jobb lesz mindenkinek, ha barátok maradunk” – nyilatkozta korábban a Baywatch sztárja.

Most azonban a Page Sixnek arról beszélt, hogy nem ért véget a közös történetük a szakítással, ugyanis augusztus végén Liam meglátogatta őt, és meglepetésszerűen beült az egyik előadására.

„Augusztusban találkoztunk utoljára, amikor megláttam, hogy eljött megnézni az egyik előadásomat a Színház Fesztiválon – írta meg a Life. Mindig is támogatta a karrieremet, és azt, hogy új szerepben próbáltam ki magam. Kedvesen azt mondta, hogy nagyon büszke rám. Biztos vagyok benne, hogy nem ez volt az utolsó alkalom, amikor találkoztunk, szerintem most már örökre egymás életének a részei maradunk” – zárta sorait a színésznő.