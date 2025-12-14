2025. december 14., vasárnap

Előd

Bulvár

Mit számít a korkülönbség!

Így romantikázik a 20 éves Cruz Beckham és 30 éves barátnője, Jackie Apostel

 2025. december 14. vasárnap. 5:31
A 30 éves Jackie Apostel és a 20 éves Cruz Beckham egyre szerelmesebbek: a fiatalok már nem titkolóznak, egyre többször posztolnak közös fotókat.

Mit számít a korkülönbség!
Cruz Beckham és Jackie Apostel részt vesznek az Audi 2025 MLS Kupa döntőjén
Fotó: Getty Images via AFP/ELSA

Jackie Apostel és Cruz Beckham már több mint egy éve vannak együtt – úgy tűnik, egyre biztosabbak egymásban, ugyanis minden korábbinál felszabadultabban vállalják a szerelmüket.

Friss fotókon Jackie Apostel és Cruz Beckham

A dalszerzőként is tevékenykedő Cruz Beckham csütörtökön osztott meg új fotókat az Instagramon, amelyeken barátnője, Jackie Apostel társaságában látható. Az egyik szelfin mindketten zöld pulóverben pózolnak – a képhez azt írta, teljes véletlenül öltöztek össze.

A hétvégét a Beckham családdal töltötték, akik az MLS Kupa döntőjére érkeztek. David Beckham Instagramon dokumentálta az eseményt. A legidősebb Beckham fiú, a 26 éves Brooklyn és felesége, Nicola Peltz most is hiányoztak a társaságból.

Cruz Beckham békülne a testvérével

Cruz Beckham mintha békülési szándékot mutatott volna idősebb bátyja felé: a héten megosztott egy közös képet az Insta-sztorijában egy korábbi családi nyaralásról, amelyen négyen – ő, Brooklyn, Romeo és David – póló nélkül mosolyognak a kamerába. A fotó mellé szívhez szóló sorokat írt: „Szeretlek titeket, srácok @davidbeckham @brooklynbeckham @romeobeckham.” Ez az első alkalom hosszú idő óta, hogy Cruz nyilvánosan posztolt bátyjáról. Ennek ellenére Brooklyn és Cruz még mindig nem követik egymást Instagramon – derül ki a Life cikkéből.

